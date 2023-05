Black Mirror, arriva la sesta stagione: ci saranno Salma Hayek e Aaron Paul | Cos’altro sappiamo? Quando esce?

Da molto tempo i fan della celebre serie televisiva britannica intitolata ‘Black Mirror‘ si domandano se e quando sarebbe uscita la sesta stagione. Una domanda alla quale per molto tempo non è stato possibile dare una risposta. Oggi però è possibile dirlo con certezza grazie a quanto emerso di recente. Quando esce la sesta stagione e quali sono le informazioni emerse? Qui di seguito sarà possibile trovare tante preziose informazioni.

Il grande successo della serie televisiva Black Mirror

Black Mirror è il titolo di una serie televisiva britannica molto apprezzata dai telespettatori e prodotta per Endemol Shine Group da Charlie Brooker. Si tratta di una serie definita antologica in quanto i personaggi e gli scenari tendono ad essere sempre diversi episodi dopo episodi. La serie televisiva in questione è ambientata nel futuro ma ispirata a quello che è il mondo odierno. Infatti è possibile dire che è particolarmente incentrata su problemi legati all’attualità. E in modo specifico su delle sfide poste dall’introduzione, nel nostro mondo, di nuove tecnologie e di conseguenza l’adattamento dell’uomo a tali tecnologie. Inclusi quelli che sono i loro effetti collaterali.

La prima stagione è stata trasmessa in Italia nell’ottobre del 2012 seguita poi nel marzo del 2013 dalla seconda stagione con uno speciale aggiunto nel mese di ottobre dello stesso anno. La terza stagione in Italia è invece arrivata nell’ottobre del 2016 seguita poi nel dicembre del 2017 dalla quarta stagione. E nel giugno del 2019 dalla quinta stagione.

Le indiscrezioni sulla sesta stagione

A distanza di qualche anno dalla messa in onda della quinta stagione ecco che i fan di Black Mirror saranno molto felici di sapere che è in arrivo una nuova ed entusiasmante stagione alla quale prenderanno parte attori di grande fama. Ma esattamente, quando verrà pubblicata la sesta stagione? A rivelarlo è stata la piattaforma di streaming Netflix che ha annunciato che sarà disponibile in streaming da giugno 2023, anche se non è stato ancora specificato il giorno. “L’hai immaginata. L’hai aspettata. L’hai temuta”, queste nello specifico le parole utilizzate da Netflix per annunciare tramite social l’uscita della nuova stagione della nota serie televisiva prodotta da Brooker.

Anche nel corso di questa sesta edizione, come accaduto in passato, ogni episodio vedrà protagonista una diversa storia con diversi personaggi.

Il cast della sesta stagione

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, e di preciso grazie alla diffusione del primo trailer, è possibile dire che faranno parte del cast attori come Aaron Paul star di Breaking Bad. Poi ancora è stata anche confermata la presenza di Salma Hayek, Michael Cera, Annie Murphy, Ben Barnes, Daniel Portman, Himesh Patel, Samuel Blenkin ecc.

Non è possibile fornire ulteriori informazioni in quanto al momento è emerso molto poco sulla sesta edizione. È però possibile dire che proprio l’ideatore Charlie Brooker ha rivelato che saranno presenti degli elementi nuovi “inclusi alcuni che in precedenza ho giurato che la serie non avrebbe mai avuto, per ampliare i parametri di ciò che un episodio di Black Mirror rappresenta”. Per saperne di più non ci rimane che attendere la diffusione di nuove notizie, compresa la data certa di pubblicazione della sesta stagione.