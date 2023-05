La casa in fondo al lago è una storia vera? Esiste un sequel? Trama, cast e curiosità

“La casa in fondo al lago” (titolo originale The Deep House) del 2021 è un film horror diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury. In molti si domandano se sia una pellicola ispirata da una storia vera e se ci sarà un sequel. Lo scopriamo insieme qui di seguito.

La trama del film “La casa in fondo al lago”

La trama segue una coppia di influencer, Tina e Ben, che si immergono in una casa sommersa in un lago per creare un video virale. Tuttavia, scoprono presto che la casa nasconde un oscuro segreto e si trovano intrappolati in una situazione pericolosa.

Cast e sequel del film

Nel cast del film figurano Camille Rowe nel ruolo di Tina, James Jagger nei panni di Ben, Carolina Massey nel ruolo di Sarah Montegnac ed Eric Savin nei panni di Pierre. Il film (che è una produzione franco-belga ma è stato girato in inglese) è stato presentato in anteprima al festival di Cannes del 2021 ed è stato distribuito in Francia il 18 agosto 2021.

Attualmente non esiste un sequel ufficiale del film. Tuttavia, non è escluso che in futuro possa esserci un seguito, data l’attenzione e l’apprezzamento che il film ha ricevuto dal pubblico e dalla critica.

La casa in fondo al lago: tratto da una storia vera?

Non ci sono informazioni in merito al fatto che il film in esame sia stato ispirato da una storia vera. Trattandosi infatti di un horror, sicuramente l’impronta fantasiosa è molto più vivida.

Di sicuro sappiamo comunque che il film è stato influenzato da altre pellicole horror, come “The Blair Witch Project”, “The Shining” e “Rosemary’s Baby”. A dichiararlo il regista

Curiosità su La casa in fondo al lago

Per girare le scene sott’acqua, gli attori hanno dovuto imparare a nuotare con l’attrezzatura da sub e ad agire in apnea per periodi prolungati.

La colonna sonora del film è stata composta da Raphaël Gesqua, con la collaborazione di Gesaffelstein, un noto produttore di musica elettronica francese.