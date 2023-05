Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 3: la delicatezza non è per tutti

Lo dico? Ok lo dico: siamo alla terza puntata dell’Isola dei famosi e già si fanno figli e figliastri. Si parla sempre e solo degli stessi. Tre puntate e si è parlato più delle mogli di Mazzoli e Noise che di alcuni naufraghi. Per carità divertenti loro, simpatici nei daytime estesi soprattutto, ma in puntata un po’ troppo sopra le righe. Sarà che li esaltano tra urla e applausi manco avessero Fiorello come concorrente, e quindi si gasano e le sparano grosse. Comunque in tre puntate hanno avuto tre sorprese dalle mogli… Non vi pare un po’ troppo? Non sono gli unici eh, a Fiore hanno già mandato Asia a difenderla. Mah a me sembra tutto un po’ troppo e troppo presto. Vi dico la verità a me questa inquisizione a Cristina per sapere i suoi gusti sessuali non piace per niente. “Ti piacciono gli uomini o le donne?”: ma che domanda è? Ma perché dovete farle dire queste cose? Anche Vladimir che l’ha punzecchiata per sapere… Boh io ci ho visto una morbosità esagerata. Cioè vogliono fare loro il coming out per Cristina? Pessimi. Eppure quando vogliono la delicatezza la usano conduttrice e opinionista, come con Simone. Lui ha parlato spesso di questa bambina di nome Melissa e ovviamente anche in puntata se n’è parlato. Sembra che Melissa sia sua figlia, ma lui non ha voluto svelare la sua identità e nessuno giustamente lo ha forzato. Vedete anche voi una disparità assurda di trattamento? Ora è vero che sono stati loro a mettersi davanti ai riflettori e ci stanno anche domande scomode, ma una volta che una ti fa capire di essere in imbarazzo, molli il colpo. Proprio come hanno fatto con Simone. Ma non con Cristina…

Due naufraghi ci hanno già lasciato, per problemi fisici, Claudia Motta e Marco Predolin. Francamente non ne sentiremo la mancanza, ma la cosa importante è che non abbiano nulla di grave. Per due che se ne vanno, uno arriva. Gian Maria Sainato, influencer che io ricordo solo perché durante il GF Vip 5 sostenne di essere un ex di Tommaso Zorzi e per questo fu ospite spesso dalla D’Urso dove ne parlò malissimo. È arrivato cercando di fare il simpatico, vediamo quanto dura. Ieri ha dovuto abbandonare l’isola tosta Nathaly Caldonazzo, che è sbarcata in quella solitaria di Sant’Elena. Peccato perché con Paone potevano arrivare alle mani in brevissimo tempo. Tra i due scegliere non saprei francamente. In nomination ci sono Christopher Leoni Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia. Io non voto neanche se mi pagano ma spero si salvi Cristina.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori tweet della terza puntata

"Tanta gente non sapevamo chi fosse" Da casa, invece, tutti che conoscono loro due: i celebri Mazzoli e Noise ? #Isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 2, 2023

boh queste domande imbarazzanti che fanno ogni volta a cristina, qui si vede il suo passato da suora perché io probabilmente avrei già bestemmiato — Paola. (@Iperborea_) May 2, 2023

Le risposte perfette di cristina alla domanda inopportuna di Vladimir ! Manco fossero alla sacra inquisizione #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/PcmBOv1qNf — Soqquadro (@gicarestik2) May 2, 2023