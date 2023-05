Orietta Berti nuovi progetti con Mediaset? Le sue parole

Orietta Berti, la nota cantante italiana, ha recentemente rilasciato un’intervista al giornale Libero in cui ha parlato della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip e di una possibile proposta di lavoro da parte di Mediaset.

Le sue parole su un possibile progetto a Mediaset

“Ancora non so nulla, ma perché no? Mi trovata bene” ha esordito così Orietta Berti su un eventuale nuova linea editoriale a Mediaset. Inoltre, ha spiegato di aver lavorato con professionalità insieme ad Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Ha poi descritto l’esperienza come essere in teatro, con la luce che andava e tornava e con un’atmosfera stimolante.

Dalle dichiarazioni della Berti, sembra quindi che la cantante sia aperta a nuove esperienze lavorative in campo televisivo e che Mediaset possa rappresentare una possibile scelta. È possibile quindi che la nota emittente televisiva stia valutando la possibilità di proporre alla Berti un ruolo all’interno di uno dei propri programmi.

Qualora la proposta di lavoro dovesse concretizzarsi, la Berti potrebbe portare la sua esperienza e la sua professionalità all’interno della linea editoriale di Mediaset, contribuendo alla creazione di programmi interessanti e coinvolgenti per il pubblico televisivo. La sua presenza potrebbe inoltre rappresentare un’occasione per la cantante di ampliare la sua carriera artistica e di mettersi in gioco in un campo diverso da quello della musica.