Ana Mena è rifatta? Dalla Spagna l’incredibile trasformazione della cantante dei tormentoni estivi

Tutti conoscono Ana Mena, celebre cantante e attrice spagnola, e molti amano proprio la sua musica. Negli anni si è resa protagonista di una vera e propria evoluzione professionale ma anche di una grande trasformazione fisica. L’artista infatti nel tempo è cambiata molto ed infatti stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essersi sottoposta ad una serie di interventi di chirurgia estetica. Ma vediamo Ana Mena com’era prima e com’è oggi.

Il grande successo professionale di Ana Mena

Da ormai molto tempo Ana Mena è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica. Una passione arrivata quando era ancora una bambina proprio grazie all’influenza dei genitori. La popolarità per la giovane artista è arrivata nel 2007 in seguito alla vittoria della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards e alla pubblicazione del primo singolo Esta es mi illusión. Da quel momento in poi ha avuto inizio la sua carriera ricca di successi e di importanti collaborazioni.

In Italia ha collaborato, nel 2017, con il rapper Fred De Palma nel singolo “D’Estate non vale” diventato doppio disco di platino. E seguito poi nel giugno del 2019 da un nuovo brano, sempre in collaborazione con Fred De Palma, intitolato “Una volta ancora”. Un vero e proprio successo oltre che il tormentone dell’estate 2019. Un brano che è riuscito ad ottenere milioni di visualizzazione su YouTube e milioni di ascolti su Spotify. Un disco che ha ottenuto ben 9 dischi di platino, 4 di questi in Spagna. Dopo la partecipazione come ospite a Sanremo nel 2020 ecco che Ana Mena ha poi inciso un singolo con Rocco Hunt intitolato “A un passo dalla luna” che si è rivelato anche questo un grandissimo successo. Nel 2022 ha anche partecipato come concorrente al Festival di Sanremo ottenendo la 24esima posizione. Questi sono solamente alcuni dei successi professionali di Ana Mena che, è opportuno precisare, ha lavorato anche al cinema e in televisione e ottenuto molteplici riconoscimenti.

La trasformazione fisica della giovane artista negli anni

Ana Mena ha solamente 26 anni ma nonostante la giovanissima età sembrerebbe essersi sottoposta ad una serie di ritocchi estetici rendendosi protagonista di una vera e propria trasformazione fisica. Proprio dalla Spagna sembrerebbero essere arrivati diversi scatti che testimoniano i cambiamenti fisici che hanno contribuito alla trasformazione. Nello specifico l’artista sembrerebbe essersi sottoposta ad una blefaroplastica completa, intervento questo tramite il quale viene rimossa la pelle in eccesso dalle palpebre e tramite il quale lo sguardo diventa più accattivante. Ma non solo, la giovane sembrerebbe essersi sottoposta anche a trattamenti estetici di altro tipo come il botox e fili tensori per poter sollevare ed ampliare lo sguardo. Ed in ultimo anche ad un ritocco labiale e ad una rinoplastica. Insomma, vero è che Ana Mena è una bellissima ragazza ma, forse, il merito non è tutto di madre natura.