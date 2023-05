Chi è Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello ed ex Soliti Idioti? I due hanno figli?

Fabrizio Biggio, è questo il nome di un celebre attore e conduttore televisivo italiano molto amato e seguito dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per la simpatia che lo contraddistingue. Ma cosa sappiamo invece della moglie Valentina? Chi è, cosa fa nella vita e i due hanno dei figli oppure no? Tante le curiosità sulla donna alle quali potrete trovare risposta qui di seguito.

Il grande successo di Fabrizio Biggio

Tutti conoscono Fabrizio Biggio, celebre attore e conduttore televisivo nato a Firenze il 27 giugno del 1974. Il suo esordio in televisione ha avuto luogo nel 1997 con la conduzione di un programma di Cecchi Gori su Canale 10 intitolato “La Zanzara in Classe”. Tanti poi i programmi ai quali negli anni ha prestato il volto, tra questi è possibile menzionare ad esempio MTV Select, MTV On the beach. Ma molti lo ricorderanno sicuramente per essere stato il protagonista, al fianco di Francesco Mandelli, della sitcom I soliti idioti. Di recente invece i telespettatori hanno avuto modo di vederlo al fianco di Fiorello nel programma Viva Rai2! e in Viva Rai2! Viva Sanremo! in onda su Rai 1. Tante quindi sono le informazioni che riguardano la sfera professionale di Biggio, ma cosa sappiamo del suo privato? Chi è la moglie Valentina e cosa sappiamo della sua vita?

Chi è Valentina De Ceglie, moglie di Biggio

Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio, è nata in Puglia e lavora anche lei nel mondo dello spettacolo ma a differenza del marito non in prima fila ma dietro le quinte. In realtà non sono molte le informazioni su quella che è la sua attività legata appunto al piccolo schermo ma grazie ai profili social è possibile dire che è una grande appassionata di crochet. Infatti la De Ceglie ha aperto sui social una pagina intitolata “Mini Molly Crochet” all’interno della quale rende pubbliche le sue lavorazioni all’uncinetto. Un’arte che tanto l’appassiona e tramite la quale diverte anche i suoi followers condividendo con loro oggetti di vario tipo. Ad esempio borse ma anche oggetti per abbellire la casa. Ma se tramite social ama condividere questa sua passione ecco che allo stesso tempo da tale mondo è solita tenere distante la sua vita privata proprio per evitare gossip e indiscrezioni di vario tipo.

Nonostante siano poche le informazioni sulla sua vita privata è comunque possibile dire che la De Ceglie è la cugina di un volto noto della televisione italiana, ovvero della celebre conduttrice Alessia Marcuzzi. Le due donne sono apparse insieme in uno scatto condiviso nel 2015 proprio dalla Marcuzzi in occasione della festa di compleanno della nonna. Ma non solo, la Marcuzzi ha anche dedicato alla cugina una borsa della sua collezione chiamata La Vale.

La storia d’amore tra Valentina e Fabrizio

Valentina De Ceglie e Fabrizio Biggio sono legati da un grande amore che dura da diversi anni. Proprio a proposito della moglie Biggio si è espresso nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia rivelando di aver trovato grazie a lei finalmente un po’ di ordine. Il conduttore ha raccontato, di preciso, di essere molto disordinato, dettaglio questo non sopportato dalle sue compagne del passato che sono sempre fuggite, a differenza della moglie. “Sono un disastro assoluto! Sono così disordinato che posso perdere un calzino sul pavimento per un mese senza riuscire ad accorgermene. Tutte le altre mie partner non sono riuscite a gestirlo”, queste le sue parole.

Valentina e Fabrizio sono convolati a nozze nel 2014 con una cerimonia privata e insieme hanno creato una bellissima famiglia. I due infatti sono diventati genitori di due bambini di nome Aldo e Bianca insieme ai quali amano trascorrere il loro tempo lontani dai riflettori.