La Matassa, come finisce? Dove è stato girato? Location, trama e cast del film di Ficarra e Picone

La Matassa, è questo il titolo del film del 2009 diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone ed interpretato proprio dalla celebre coppia di comici. Ma, qual è la trama? E, dove è stato girato il film? Qui di seguito sarà possibile trovare preziose informazioni.

La trama del film “La Matassa”

La Matassa è un film di genere commedia/comico che racconta la storia di Gaetano e Paolo, due cugini che da bambini sono legati da un bellissimo rapporto ma che ad un certo punto si vedono costretti ad allontanarsi l’uno dall’altro a causa di un litigio avvenuto tra i padri. Un litigio che non solo ha allontanato i due cugini ma ha anche contribuito a far nascere tra di loro un grande astio. Paolo, interpretato da Picone, è un giovane ipocondriaco con la paura della morte che decide di aiutare il padre nella gestione del loro hotel in Sicilia.

Gaetano invece, interpretato da Ficarra, è il titolare di un’agenzia che si occupa di combinare matrimoni per gli extracomunitari con l’unico obiettivo di permettere loro di ottenere la cittadinanza italiana. I due si ritrovano insieme per caso. Gaetano infatti è arrivato al funerale dello zio, padre del cugino Paolo, solo per errore. Il giovane è entrato credendo che quella fosse la Chiesa all’interno della quale doveva essere celebrato il matrimonio di una cliente russa con un anziano uomo di nome Totò. Matrimonio al quale avrebbe dovuto fare da testimone.

Costretto quindi a seguire il funerale dello zio, dove si è ritrovato per caso, Gaetano viene successivamente inseguito dai russi furiosi per il rinvio delle nozze e per fuggire alla loro ira sceglie di nascondersi nell’albergo del cugino che, a sua volta, ha interpretato il suo arrivo al funerale come un passo per fare pace. Un giorno per caso Gaetano ascolta la conversazione tra Don Gino e il cugino Paolo e decide di mettere in pratica un piano. Paolo infatti convinto di essere in punto di morte ha rivelato al sacerdote che in tal caso avrebbe voluto lasciare tutto al cugino.

Come finisce il film

Come finisce il film? Gaetano decide di far credere al cugino che sia davvero in punto di morte ma dopo la firma dell’atto di donazione viene colpito da un profondo senso di colpa e decide di confessare la verità. Paolo però nel frattempo ha scoperto tale verità grazie al socio di Gaetano. I due finiscono quindi per litigare ma poco dopo aver appreso il pentimento del cugino ecco che Paolo decide di perdonarlo. Insieme si ritrovano a dover combattere i russi e alcuni mafiosi che pretendono che paghino il pizzo. Paolo e Gaetano insieme alla polizia riescono a far arrestare il boss e i suoi scagnozzi. E a risolvere, tramite il matrimonio tra Gaetano e la cliente, il problema con i russi.

Dove è stato girato il film e quali attori fanno parte del cast

Il film La Matassa è stato girato in Sicilia, e nello specifico le principali location scelte sono Catania, Paternò e Ragusa. Ad esempio di Catania sono facilmente riconoscibili la via Etnea ma anche la Via di Sangiuliano e la Piazza Dante, via Verona e Via Gemmellaro. A Paternò invece alcune scene sono state girate presso la Piazza Regina Margherita ovvero “I Quattro Canti”. Proprio presso tale piazza si trova l’albergo di proprietà di Paolo. Il matrimonio invece è stato celebrato all’interno della Chiesa di S. Antonio. Infine a Ragusa sono state girate alcune scene presso il Ponte Papa Giovanni XXIII ubicato proprio nel centro città.

Tra gli attori che hanno fatto parte del cast oltre che gli stessi Valentino Picone e Salvatore Ficarra è poi possibile menzionare Mario Pupella, Giambattista Avellino, Claudio Gioè, Domenico Centamore. E poi ancora Pino Caruso, Anna Safroncik, Gaetano Pappalardo, Gino Astorina, Tuccio Musumeci.