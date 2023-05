Isola dei Famosi: Cecchi Paone e Simone scelta azzeccata | Le pillole de La Velenosa

Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli, questo dice il popolare detto e così è per la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei famosi. Si parla solo di loro, gli autori hanno fatto una scelta azzeccata, non si può negare. A me personalmente non piacciono, e l’orientamento sessuale non c’entra nulla, va specificato perché a essere tacciati di omofobia si fa presto. Li trovo veramente mal assortiti. Lo direi anche di una coppia etero con lui o lei che dimostra i suoi 60 anni passati e con l’altro/a che dimostra i suoi 24. Si vede troppo la differenza d’età sembra di vedere padre e figlio piuttosto che due fidanzati. I loro limoni a favore di camera poi, non mi piacciono per niente, mi provocano lo stesso imbarazzo che mi provocavano Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria quando al GF Vip si scambiavano effusioni spinte, ecco. Il loro limone di martedì sera mi ha fatto lo stesso brutto effetto di quello di Antonella Elia e Pietro Delle Piane al GF Vip 4. Tutte le esagerazioni non mi piacciono insomma. Detto questo però, leggo sui social dei commenti vergognosi verso di loro. I più gettonati sono “vecchio bavoso” , “il vecchio viscido e il bambino”, ” Simone pur di avere visibilità si fa la mummia”. Diciamo anche che questi sono i più carini, immaginatevi gli altri… Ora io dico, ci sta che non piacciano, ma primo: non fanno del male a nessuno e la vita è la loro e secondo esiste il telecomando. Tutti che li criticano ma tutti che li guardano. Qualcosa non torna. Leggere nel 2023 commenti del tipo:” ma a quell’ora ci sono i bambini che guardano, rimangono traumatizzati a vedere due uomini che si baciano” fa davvero cadere le braccia. Questi commenti dicono molto su chi li fa, ci parlano di arretratezza e ignoranza. Ma poi l’isola è un programma trash in generale, si sa che litigano dalla mattina alla sera spesso dicendosi le peggio cose e tu lo fai vedere ai bambini? Beh allora sei tu che sbagli qualcosa…

“Io non ho niente contro gli omosessuali ma…” Ecco quando un commento parte così sappiate che nel 99% dei casi sarà un commento omofobo. Questa coppia suscita un odio esagerato, e purtroppo per l’80% delle persone solo perché sono una coppia gay. È vero che ci sarebbero state tante coppie gay più carine e che avrebbero potuto rappresentare meglio la categoria, ma avrebbero fatto così parlare? Io non credo. L’isola è uno show televisivo e insieme a Cristina Scuccia, quelli di cui parlano i blog di gossip e i giornali sono loro. Di questo campano i programmi trash e dopo anni e anni di messa in onda mi stupisce che i più ancora non l’abbiano capito. Personalmente parlando anche sui miei social, quando pubblico notizie su di loro sono i più commentati. Vero che sono più commenti negativi che positivi ma tutto fa brodo. Complimenti quindi agli autori dell’isola per averli scelti, perché è stata una mossa vincente.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti