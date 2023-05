Chi sono i protagonisti di Terra amara? Curiosità sugli attori

Terra Amara è il titolo di un serial televisivo drammatico turco arrivato su Canale 5 il 4 luglio del 2022. Ma chi sono gli attori protagonisti e cosa sappiamo della loro vita? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Terra Amara, chi sono i protagonisti

Terra Amara è una serie ambientata in Turchia, e di preciso tra Istanbul e Çukurova, negli anni ’70 e ’80. Ma, chi sono i protagonisti della serie in questione? A tale domanda è possibile rispondere affermando che questi in alcuni casi tendono a variare stagione dopo stagione. Ma qui di seguito li elencheremo uno per uno fornendo anche alcuni accenni di quella che è la loro vita privata.

Yilmaz Akkaya interpretato da Ugur Günes

Ugur Günes è un attore turco nato ad Ankara il 13 gennaio del 1987. Laureato presso la facoltà di Lingue, storia e geografia dell’Università di Ankara ha deciso successivamente di iscriversi in recitazione presso l’Università di Hacettepe dove alcuni anni dopo si è laureato. L’esordio come attore ha avuto luogo nel 2011 nella serie Yeniden Basla dove ha interpretato il ruolo di Eray. A questa sono poi seguiti altri lavori di grande successo. Ma la popolarità, soprattutto in Italia, è arrivata grazie all’interpretazione del ruolo di Yilmaz Akkaya nella serie Terra Amara negli anni compresi tra il 2018 e il 2021. Nel 2023 invece ha lavorato nel film Serçenin Gözyasi, nella serie Al Sancak e nel film Dumlupinar: Vatan Sagolsun. L’attore è molto riservato e per tale motivo non sono molte le informazioni sulla sua vita privata. Ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere sentimentalmente legato alla cantante turca Reyhan Cansu.

Züleyha Altun Yaman interpretata da Hilal Altinbilek

Hilal Altinbilek (usiamo la i nel cognome sebbene la quarta lettera sia una lettera turca) è un’attrice ed ex modella turca nata l’11 febbraio del 1991 a Smirne. La sua passione per il teatro e la recitazione ha avuto inizio quando era solamente una bambina che frequentava la scuola elementare. Ed infatti proprio questo è il periodo in cui ha iniziato a recitare in teatro. Mentre studiava per la laurea in Economia Aziendale, ottenuta presso l’Università di Ege, l’attrice ha anche seguito dei corsi e dei laboratori teatrali e tra il 2009 e il 2010 ha studiato recitazione presso il Müjdat Gezen Art Center (MSM) Actor Studio di Istanbul. La prima apparizione come attrice ha avuto luogo nel 2011 partecipando alla serie quotidiana Derin Sular mentre invece tra il 2013 e il 2016 ha interpretato il ruolo di Özlem Samverdi nella serie Karagül. A questi sono poi seguiti altri lavori, tra cui Terra Amara dove dal 2018 al 2022 ha interpretato il ruolo della protagonista femminile Züleyha Altun Yaman. Cosa sappiamo del suo privato? L’attrice dal 2021 è legata allo scrittore Metin Hara.

Demir Yaman interpretato da Murat Ünalmis

Murat Ünalmis è un attore turco nato il 23 aprile del 1981 a Kayseri. Dopo la laurea in Economia aziendale ottenuta presso l’Università di Marmara ha iniziato gli studi di recitazione presso l’accademia di Istanbul. La prima apparizione come attore ha avuto luogo nel 2003 e a questo sono poi seguiti molteplici lavori. E’ infatti possibile dire che sono 15 le serie televisive in cui ha recitato nel corso della sua carriera che l’hanno portato ad essere un attore molto noto nel mondo della televisione turca. E il ruolo di Demir Yaman interpretato in Terra Amara l’ha portato ad essere tanto conosciuto anche in Italia. Cosa sappiamo del suo privato? Murat Ünalmis nel 2012 è convolato a nozze con l’attrice Birce Akalay.

Vehide Perçin interpretata da Hünkar Yaman

Vahide Perçin è un’attrice turca nata a Smirne il 13 giugno del 1965 particolarmente conosciuta per aver interpretato il ruolo di Hünkar Yaman in Terra Amara. Il suo ingresso nel mondo della televisione è avvenuto negli anni compresi tra il 2003 il 2005. Lavoro al quale poi ne sono seguiti molti altri, tra cui Terra Amara dove ha recitato negli anni compresi tra il 2018 e il 2020. Di recente invece, e di preciso nel 2022 e nel 2023, ha interpretato Güzide Yenersoy nella serie Aldatmak. A proposito di quello che è il suo privato è possibile dire che l’attrice dal 1991 al 2013 è stata sposata con l’attore Altan Gördüm. E proprio da tale unione, nel 1994, è nata una figlia di nome Alize. Nel 2011 purtroppo le è stato diagnosticato un cancro al seno a causa del quale si è dovuta sottoporre a delle specifiche cure.

Ali Rahmet Fekeli interpretato da Kerem Alisik

Kerem Alisik è un attore ed ex calciatore turco nato a Istanbul il 5 giugno del 1960. La prima apparizione come attore è avvenuta all’età di 5 anni. La sua carriera è ricca di successi che gli hanno garantito una serie di importanti riconoscimenti. In riferimento alla sua vita privata è possibile dire che l’attore dal 1988 al 1992 è stato sposato con Sibel Turnagöl. E dalla loro unione è nato nel 1988 un figlio.