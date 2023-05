Carlo e Camilla ce l’hanno fatta, sono Re e Regina! | Le pillole de La Velenosa

Ragazzi come si dice “crederci sempre arrendersi mai” e così hanno fatto Carlo e Camilla. Sono sempre stati innamorati ma non hanno potuto sposarsi e stare insieme. Questo però non gli ha impedito di coltivare il loro amore e alla fine all’età di 70 anni hanno potuto sposarsi e viversi alla luce del sole. In molti non li amano soprattutto per lady Diana che hanno fatto soffrire. Io personalmente penso che né Carlo né Diana si amassero, è vero che lui l’ha sempre tradita con Camilla, ma io sono certa che lei sapesse tutto da sempre. Non capisco chi dice “La vera regina è Diana” visto che erano divorziati e quindi anche se fosse ancora in vita non sarebbe stata comunque regina. Camilla non piace anche perché non è mai stata particolarmente affascinante e quindi giù battute sul suo aspetto fisico. La cerimonia di oggi, sarò boomer ma mi è piaciuta molto. Solenne e regale. Sicuramente è saltato agli occhi di tutti Harry che è arrivato da solo alla cattedrale, che è stato relegato in terza fila e che non è stato mai inquadrato. Io però sarò controcorrente ma penso che questa freddezza da parte della famiglia se la si cercata. Ha mollato tutto, e li ha infangati con interviste TV e con un libro, del quale sicuramente ci sarà un seguito. Megan Markle era stata accolta bene dalla famiglia reale ma l’essere seconda dopo Kate penso l’abbia portata ad allontanarsi malamente da loro e di conseguenza ad allontanare anche il marito. Oggi per l’incoronazione era stata invitata ma ha declinato l’invito con la scusa che il primo figlio, Archie compiva gli anni e voleva essere presente. Peccato, io li avrei visti bene insieme a William e Kate. Ecco William e Kate invece sono stati impeccabili come sempre. I prossimi in linea di successione, molto amati dal popolo inglese. Lei era bellissima avvolta in un mantello blu con una coroncina di fiori tra i capelli. Ma vogliamo parlare dei figli? George ha fatto il paggetto al nonno, e ha già il destino segnato dopo il padre sarà lui Re. Charlotte ha solo 8 anni ma è la copia della madre, elegante, bellissima e raffinata. Infine c’è Luis, il piccolo fornitore di meme per i social. Troppo simpatico, di solito porta molto scompiglio oggi invece è stato bravissimo a parte qualche sbadiglio. Il popolo inglese comunque ha acclamato il nuovo Re, che è destinato ad essere un Re di passaggio. Avendo più di 70 non è destinato a regnare a lungo, e William deve iniziare a prepararsi. Piaccia o meno il mondo si è fermato a seguire questa cerimonia, che tiene incollati alla TV milioni di persone..La monarchia inglese è l’unica monarchia che davvero ha una certa rilevanza nel mondo. I reali inglesi e le loro vite appassionano un sacco di persone e continueranno a farlo. Beh non c’è molto altro da dire se non “Dio salvi il Re”

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Navigazione articoli