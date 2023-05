Ricetta tacchino al limone alla Michelle Hunziker per un ottima forma

Ecco la ricetta di Michelle Hunziker per rimanere in perfetta forma

Michelle Hunziker si è mostrata sempre in splendida forma, ma quale è il suo segreto? È semplicemente un’alimentazione sana ed equilibrata, e lo ha svelato tramite le sue Instagram Stories.

Un giusto bilanciamento tra qualità e quantità. “Per mangiare pulito, tacchino marinato al limone con curry e peperoncino” ha poi scritto la conduttrice, pubblicando la foto di uno squisito piatto su Instagram.

Insomma, una specialità da leccarsi i baffi. Ma come è stata preparata? Ecco alcuni consigli su come questo piatto al meglio( più o meno simile).

Ingredienti:

4 fette di petto di tacchino

2 limoni

1 cucchiaino di curry

1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere

1 spicchio d’aglio tritato

1 cucchiaino di olio d’oliva

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prendi una ciotola capiente e spremi i limoni all’interno, aggiungendo il curry, il peperoncino, l’aglio tritato, il sale e il pepe. Mescola bene gli ingredienti con una forchetta fino a ottenere una marinata omogenea.

Aggiungi le fette di petto di tacchino nella ciotola e coprile completamente con la marinata. Copri la ciotola con pellicola trasparente e lascia marinare in frigorifero per almeno 30 minuti (o per tutta la notte, se hai il tempo).

Preriscalda il forno a 200°C. Prendi una teglia e unta la superficie con l’olio d’oliva. Prendi le fette di petto di tacchino dalla marinata e posizionale sulla teglia. Versa un po’ di marinata sulla superficie delle fette.

Cuoci in forno per circa 20-25 minuti, o fino a quando il tacchino risulta cotto al centro e dorato sulla superficie. Ricorda di girare le fette a metà cottura per una cottura uniforme.

Servi il tacchino marinato al limone con curry e peperoncino caldo, accompagnato da una fresca insalata di verdure miste o da del riso basmati bollito.