The Nurse, qual è la storia vera dell’infermiera che ha ispirato la serie Netflix?

The Nurse, ovvero L’Infermiera, è questo il titolo della nuova serie televisiva danese pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix e di cui si sta molto parlando negli ultimi giorni. Ma esattamente come mai? Qual è la vera storia dell’infermiera che ha ispirato la serie in questione? Tante le curiosità che potrete soddisfare qui di seguito.

La vera storia che ha ispirato la serie danese ‘The Nurse’

Da qualche giorno è arrivata su Netflix una nuova serie televisiva danese intitolata ‘The Nurse’ ovvero ‘L’Infermiera’. Una serie davvero incredibile che racconta la storia di un’infermiera assassina esistita realmente che alcuni anni fa si è resa protagonista della cronaca nera danese. Ma, qual è la vera storia a cui la serie televisiva si è ispirata? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni The Nurse sembrerebbe essersi ispirata a quanto accaduto nel 2016 in Danimarca. E nello specifico a quanto accaduto presso il Nykøbing Falster Hospital. La storia vede protagonista un’infermiera di nome Christina Hansen molto apprezzata dai colleghi tanto da essere addirittura considerata la migliore dell’ospedale. All’infermiera ad un certo punto è stata poi affiancata Pernille Kurzma, colei che ha scoperto quello che realmente accadeva all’interno dell’ospedale.

Le due donne oltre a diventare delle colleghe molto affiatate e soprattutto molto efficienti sul lavoro sono diventate anche delle grandi amiche fuori dall’ospedale. Fino al momento in cui, però, proprio la Kurzma ha iniziato a notare dei comportamenti piuttosto strani nella collega che l’hanno portata ad avere dei dubbi nei suoi confronti.

La scoperta sull’infermiera Christina Hansen

Ma, cosa ha fatto nascere i dubbi e i sospetti in Pernille Kurzma? Semplicemente il fatto che la collega abbia chiesto di fare spesso dei turni di notte durante i quali poi erano soliti verificarsi degli strani episodi. Durante tali turni infatti molti pazienti si sentivano male e venivano infine salvati proprio dalla Hansen. In alcuni casi invece, purtroppo, l’infermiera non riusciva a salvarli e i pazienti morivano. La Pernille ad un certo punto sembrerebbe aver scoperto la verità su quanto accadeva ovvero che la collega Christina era solita dare ai pazienti delle dosi di morfina e diazepam piuttosto alte che provocavano seri problemi di salute come ad esempio arresti respiratori o scompensi cardiaci.

Dopo aver scoperto ciò ecco che Pernille ha deciso di non rimanere in silenzio ma di intervenire denunciando la collega che in seguito ad un processo durato 27 giorni è stata condannata a 12 anni per tre omicidi e per un tentato omicidio nei confronti della figlia di appena sette anni. A quest’ultima sembrerebbe aver somministrato un potentissimo sonnifero. L’infermiera in seguito alla condanna è stata poi sottoposta ad un’attenta analisi psichiatrica al termine della quale è stata dichiarata affetta da disturbo istrionico della personalità. Il caso in questione ha fatto davvero tanto discutere in Danimarca, ed infatti sono state molte le televisioni e i giornali che si sono occupati di parlare della vicenda. Ma quando Christina Hansen tornerà ad essere una donna libera? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni questo accadrà tra pochi anni, ed esattamente nel 2028.