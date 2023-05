Chi è Claudia Parrinello, moglie di Antonino Monteleone, inviato de Le Iene?

Claudia Parrinello, è questo il nome della donna che da alcuni anni si trova al fianco della iena Antonino Monteleone. Ma cosa sappiamo della donna? Chi è e cosa fa nella vita? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il grande successo della ‘iena’ Antonino Monteleone

Le Iene è un programma televisivo italiano in onda su Italia 1 seguito da ormai molti anni con grande entusiasmo dai telespettatori. Tante le ‘Iene’ che negli anni ne hanno fatto parte, e tra queste è possibile menzionare Antonino Monteleone. Il giovane è nato a Reggio Calabria nel 1985 ed è laureato in Giurisprudenza anche se poi ha scelto di dedicarsi al giornalismo. Dopo l’esordio in televisione nelle reti della sua regione è poi arrivato su Rai 3 dove ha lavorato per Report. E su La 7 dove ha collaborato con Exit e Piazzapulita. Ma il vero successo e la popolarità sono arrivati con “Le Iene“, programma all’interno del quale ha fatto il suo ingresso nel 2017. Diversi i servizi di successo realizzati dalla Iena in questione, ma tra i più noti vi troviamo quello dedicato alla strage di Erba e il servizio legato alle storie di Davide Rossi e Gianfranco Franciosi. Inoltre Monteleone ha anche pubblicato un libro molto particolare tramite il quale ha voluto denunciare le infiltrazioni mafiose nel nord Italia ed intitolato “O Mia bella Madu’ndrina”.

Ma, cosa sappiamo invece del privato del giornalista? A tale domanda è possibile rispondere rivelando che Monteleone è sposato con una donna di nome Claudia Parrinello.

Chi è Claudia Parrinello, moglie di Monteleone

Chi è la moglie di Antonino Monteleone e cosa sappiamo di lei? In realtà sono poche le informazioni sulla donna presenti sul web. E’ possibile dire con certezza che si chiama Claudia Parrinello e ha origini sicule. La donna infatti è nata e lavora a Marsala, comune siciliano che fa parte della provincia di Trapani. E nella stessa città svolge la professione di avvocato. Sempre nella bella Sicilia, e quindi a Marsala, Antonino Monteleone e Claudia Parrinello hanno pronunciato il fatidico sì. La coppia si è unita in matrimonio il 31 agosto del 2021 e nello specifico la cerimonia religiosa è stata celebrata nella Chiesa di Santa Venera da Don Vito Buffa.

Tanti i volti noti del celebre programma Mediaset presenti all’evento. Tra questi ad esempio è possibile menzionare Stefano Corti accompagnato dalla compagna Bianca Atzei, Giulio Goria, Filippo Roma e Davide Parenti. Una festa super divertente grazie alla musica suonata da dj Fargetta. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la coppia non sembrerebbe avere ancora dei figli.