Grande Fratello, dramma al bar: malore fatale per Monica Sirianni | Com’è mota l’ex concorrente?

Si sta tanto parlando, nel corso delle ultime ore, dell’improvvisa morte di Monica Sirianni. La giovane donna era particolarmente nota al pubblico per aver partecipato, tra il 2011 e il 2012, alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Ma, qual è il motivo legato a tale tragedia? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Morta improvvisamente l’ex gieffina Monica Sirianni

Aveva solamente 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, che si è improvvisamente spenta in seguito ad un malore. Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la tragedia sia avvenuta lo scorso 5 maggio. La giovane donna si trovava in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, insieme a degli amici quando all’improvviso nella tarda serata è stata colta da un malore. Immediatamente è scattato l’allarme e tempestivi sono stati i soccorsi ma nonostante ciò e nonostante l’immediato trasporto d’urgenza presso l’ospedale più vicino per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Una volta arrivata in ospedale il cuore di Monica ha smesso di battere e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

I motivi del decesso

Tante sono le domande legate a questa grande tragedia. Sia la famiglia sia gli amici di Monica Sirianni sperano di riuscire a trovare delle risposte su quanto successo. E proprio per poter fornire le giuste risposte sono in corso degli accertamenti da parte dei medici che stanno appunto indagando sulle cause che hanno provocato il malore improvviso e fatale. Non è escluso che la giovane donna sia stata colta da un infarto, ma al momento si tratta di semplici supposizioni e di nulla di certo. Bisognerà attendere l’esito degli accertamenti per avere un quadro chiaro di quanto accaduto.

La partecipazione di Monica Sirianni al GF

Come affermato in precedenza Monica Sirianni era conosciuta dal pubblico grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Edizione presentata da Alessia Marcuzzi affiancata da Alfonso Signorini come opinionista. A tale edizione, vinta da Sabrina Mbarek, hanno preso parte anche Patrick Ray Pugliese, Ilenia Pastorelli, Cristina Del Basso.

Figlia di calabresi che hanno scelto di trasferirsi in Australia e di preciso a Sidney per motivi di lavoro, ecco che la Sirianni nonostante il parere contrario dei genitori ha preso la decisione di tornare in Italia. E dopo la partecipazione al GF ha deciso di abbandonare il mondo della televisione e dello spettacolo per svolgere la professione di insegnante di inglese.