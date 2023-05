Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 4: io non avrei la pazienza di Ilary

Meno male hanno fatto sbarcare in Honduras le mogli di Mazzoli e Noise perché poveri erano 48 ore che non le vedevano… Praticamente io conosco meglio le loro mogli di alcuni naufraghi. Per carità simpatici loro, stupendi i cani che si sono portate dietro le Stefanie, carina la proposta di matrimonio ma francamente mi pare un po’ troppo. Ok che in ogni reality ci sono figli e figliastri, concorrenti su cui gli autori puntano di più, ma manco a fa’ così però. Tra l’altro trovo insopportabile che continuino a dire di volere andare a casa e trovo ancora più insopportabile il modo in cui dallo studio li preghino quasi di non mollare. Ora, l’isola senza di loro non può andare avanti? Per me sì. Alla fine sono simpatici, fanno ridere in puntata ma non creano dinamiche di gioco. Dobbiamo sorbirceli per 2 mesi che si lamentano che vogliono uscire? No perché è ovvio che se non mollano vanno in finale… Mi ha fatto sorridere che Mazzoli abbia detto che Helena è finta e che recita una soap opera davanti le telecamere quando poco dopo lo abbiamo visto in ginocchio a fare una proposta di matrimonio completamente forzata a favore di camera. Il bue che dice cornuto all’asino.

Ma veniamo al pezzo forte della serata ossia Cecchi Paone e la sua sclerata. Ilary ha comunicato ai naufraghi che la tribù degli accopiados sarebbe stata sciolta e che gli uomini sarebbero andati negli hombres e le donne nelle chicas. Non l’avesse mai detto. Cecchi Paone è andato su tutte le furie perché lui non si stacca da Simone! Ha tirato fuori il contratto e gli avvocati. Io in quei momenti ho ammirato la pazienza di Ilary perché io dopo un minuto gli avrei detto: “ok Alessandro, grazie e arrivederci”. Ma si può fare ste sceneggiate quando sai benissimo dove sei? Tra l’altro è la terza volta che partecipa… È vero anche gli autori sapevano chi si mettevano in “casa” però io lo trovo insopportabile. Tra l’altro lui e Simone non sono più una coppia ma fanno parte della stessa squadra quindi sono comunque insieme… ora voglio vedere lunedì prossimo cosa deciderà se davvero abbandonerà. Gli autori si sono accorti che oltre Helena che ha litigato con tutti, l’altra che crea dinamiche è Nathaly e quindi si sono inventati una prova per farla tornare in gioco. Una prova di apnea che, nonostante abbiano proprio fatto di tutto per farla vincere, non ha superato e quindi è tornata sull’isola di Sant’Elena. Non prima però di uno scontro con Vladimir. L’opinionista le ha fatto notare che nei filmati visti lei continuava a parlare male di Cecchi Paone e le ha consigliato di essere meno rancorosa. La Caldonazzo in tutta risposta ha detto “me lo chiedono insistentemente gli autori”. Boom! Adoro! È ovvio che sia vero quello che dice, è ovvio che l’abbiano volutamente istigata a parlare di Paone e lei che di reality ne sa, ci ha dato il trash che vogliamo.

Eliminato Christopher che è finito sull’Isola di Sant’Elena con Nathaly. Nuovi nominati: Helena Prestes, Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Paolo Noise e Marco Mazzoli. Io salverei Helena perché crea dinamiche e li fa sbroccare tutti. Poi ragazzi se c’è qualcuno che davvero vuole uscire, prestategli una zattera e adios.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori cinguettii della quarta puntata

– Nathaly sei rancorosa, vai avanti però

– Me lo chiedono gli autori ?? #Isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 8, 2023

c’è bisogno di un avvocato per visionare il contratto pic.twitter.com/e60nK3Mu9G — chià (@demag0gica) May 8, 2023

ILARY VOLEVA COSÌ TANTO CHIUDERGLI IL COLLEGAMENTO E URLARGLI “CIAO ALESSANDRO BUONA VITA” #isola pic.twitter.com/uDQHBCkAx8 — trashtvstellare (@tvstellare) May 8, 2023

EEEE HELENA STA LITIGANDO CON TUTTI FACENDOLI SCLERARE LA BASTARDISSIMA #isola pic.twitter.com/9I5He9O8ss — fottutissima (@unpooverthetop) May 8, 2023