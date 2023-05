Vanessa Scalera dove è nata? Dove vive? Curiosità sulla vita di Imma Tataranni

Vanessa Scalera, è questo il nome di una celebre attrice italiana molto apprezzata dal pubblico. Nonostante però la popolarità sono molti a non conoscere alcuni aspetti legati alla sua vita privata. Ad esempio dove è nata la Scalera e dove vive? Tante le curiosità sull’attrice che potrete soddisfare trovando le risposte qui di seguito.

Vanessa Scalera, dove è nata e dove vive

Chi è Vanessa Scalera e cosa sappiamo della vita privata e professionale dell’attrice? A tale domanda è possibile rispondere affermando che è nata a Mesagne, comune italiano della provincia di Brindisi in Puglia, il 5 aprile del 1977. In seguito però si è trasferita nella Capitale, e quindi Roma, dove si è diplomata presso la scuola di teatro La Scaletta diretta dall’attore Antonio Pierfederici. Ma la vera popolarità è arrivata successivamente grazie al mondo del cinema.

Quali sono state le sue prime interpretazioni? Tra queste è possibile menzionare “Il Collezionista”, “L’amico di tutti” e “La coscienza di Zeno”. Negli ultimi due anni invece ha recitato nel film “L’Arminuta” tratto dal romanzo omonimo. E poi ancora in Diabolik dei Manetti Bros e in Corro da te. La grande popolarità per il pubblico televisivo è però arrivata nel 2019 con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie televisiva di grande successo tratta dai romanzi di Mariolina Venezia dove ha interpretato il ruolo della protagonista. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni inoltre sarà possibile vedere presto l’attrice in una serie Tv che racconta il Delitto di Avetrana e che sarà trasmesso su Disney+. Alla Scalera è stato assegnato il ruolo della zia Cosima Serrano.

La vita privata dell’attrice

Cosa sappiamo invece della vita privata di Vanessa Scalera? L’attrice da dieci anni circa è legata all’attore Filippo Gili anche se non sembrerebbero essere sposati. Ed inoltre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni non sembrerebbero avere nemmeno figli.