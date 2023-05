Simone Rugiati e Claudia Motta, il dissing social di cui abbiamo bisogno | Le pillole de La Velenosa

Io fino a un mese fa non sapevo chi fosse Claudia Motta, ma ora non posso più fare a meno delle sue storie Instagram e di quelle del suo (ex?) fidanzato Simone Rugiati. La Motta è partita per l’isola dei famosi ma è durata quanto un gatto in tangenziale perché porella, ha dato una capocciata ad uno scoglio e via un bel trauma cranico. Ovviamente ha dovuto ritirarsi. Qui entra in scena lo chef Simone Rugiati che pubblicamente dopo la sua uscita dal Reality le ha dedicato parole d’amore carinissime:

“Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli sta volta e poteva andare davvero peggio. C’è poco da scherzare; siamo stati molto preoccupati e io non mi sono mai accorto di essere così tanto innamorato in vita mia. Non mi sono mai preoccupato di una persona così, allo stesso tempo. Quindi ringrazio qualcuno lassù per averti salvato; ringrazio la produzione per la tempestività dell’intervento e soprattutto anche i medici per aver deciso di non farti continuare e preservare quella testa. Quella testa bella che c’hai, che è attaccata ad un cuore pieno d’amore, di sensibilità e maturità. Io ti conosco bene e già in sole due settimane tutti hanno potuto vedere che sei una persona buona. E alle persone buone purtroppo succedono queste cose.

Ma tornerai più forte, tornerai da me perché io non ce la faccio a stare senza di te. Mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, vederti portare sorrisi e pace perché tu sei la persona che non crea problemi, ma unisce. Cambia le persone in meglio e io ne so qualcosa. Quindi, visto che è successo tutto questo, fatti un’altra settimana di riposo e poi prendi un volo e vieni da me perché senza di te, nessuna palma può fare un’isola felice”.

Lei a sua volta gli aveva risposto con lo stesso entusiasmo:

“Che dire… Mi hai lasciato senza fiato.

Le tue parole mi hanno curato un pezzetto di cuoricino ferito.

Sei speciale e questo lo sappiamo tutti, soprattutto chi ti conosce realmente.

Dietro quel carattere forte c’è una persona estremamente sensibile e profonda e questa ne è la riprova.

Grazie per il sostegno e vicinanza amore mio, ci vediamo presto e sarà ancora più bello!”.

Fin qui tutto bello, peccato che esattamente due giorni dopo tra i due sono iniziati a volare coltelli, virtuali. Rugiati ha postato una storia Instagram in cui l’emoticon con la faccia dell’angioletto, diventava una faccina con il vomito e ha fatto intendere che tra loro c’era un terzo incomodo di nome Giorgio. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha svelato poi che molto probabilmente il Giorgio di cui parlava lo chef era il famoso attore Giorgio Pasotti. Claudia ha risposto a queste frecciatine con queste parole:

“Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi. Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”.

Ragazzi ma io ormai sono appassionatissima, aspetto che postino qualcosa con ansia. Ma diteci di più, scannatevi ancora un po’. Questo è un dissing di cui, noi che ci alimentiamo di trash abbiamo assolutamente bisogno. Fateci sapere di più, lei lo ha tradito? Lui si è comportato male? Questa potrebbe diventare la mia soap opera preferita.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti