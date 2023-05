Chi è Rose Hansbury, la presunta amante del principe William?

Ecco chi è la marchesa Rose Hansbury, presunta amante del principe William

La marchesa Rose Hansbury ha 39 anni e è stata una modella per l’agenzia di Stormy Models. E’ sposata con David di 23 anni più grande di lei dal 2009 e è madre di tre figli, i due gemelli Oliver e Alexander di 13 anni e Iris, che ha sei anni. Vive nel Norfolk, quindi poco lontano dalla dimora di campagna di William e Kate Middleton del di Amner Hall.

In passato, un articolo del The Sun vociferò un tradimento da parte di William, proprio con la marchesa mentre la moglie Kate era incita del suo terzo figlio, ma ci fu una smentita. A quanto pare, però, oggi le voci si sono fatte insistenti, in quanto è apparsa la donna con un dettaglio che non è sfuggito ai media, che accomuna con Kate. Durante l’incoronazione di Carlo III, la marchesa Rose infatti si è presentata in un abito bianco abbianto ad eleganti decolleté nere scamosciate con fiocco con tacco a spillo, di marca italiana (Aquazzurra) modello Bow Tie 105. Tali calzature sono state indossate già dalla duchessa di Cambridge in passato. Che sia stata una semplice casualità?