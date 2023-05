Maria De Filippi, cosa ha studiato? Sapete in cosa è laureata la regina di Mediaset?

Una delle conduttrici più amate della Tv è sicuramente Maria De Filippi. Una donna che con la sua umanità, simpatia e bravura è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di persone. Soprattutto in quello dei giovani. Ma, non tutti sanno che la regina di Mediaset prima del successo si è dedicata alla studio riuscendo anche ad ottenere la laurea con il massimo dei voti. Ma, in cosa? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda.

Maria De Filippi, tanti successi per la regina di Mediaset

Tutti conoscono Maria De Filippi come donna di televisione ma non tutti conoscono il suo privato. A tal proposito è possibile dire che la celebre conduttrice, autrice e produttrice televisiva è nata a Milano il 5 dicembre del 1961 da papà rappresentante di medicinali e mamma professoressa di lettere. La sua carriera è ricca di successi, ed infatti nonostante il trascorrere degli anni continua ad essere per Canale 5 una vera e propria certezza oltre che la vera e propria regina di Mediaset.

I suoi programmi sono seguiti ormai da molti anni con affetto e costanza dai telespettatori. E tra questi è possibile menzionare Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici, Temptation Island, Tu Si Que Vales. Programmi in grado di garantire alla rete sopracitata un determinato numero di ascolti. Ma prima di fare il suo esordio in televisione Maria De Filippi ha dedicato la sua vita allo studio iscrivendosi all’Università. Ma, in cosa è laureata esattamente?

Curiosità sulla laurea di Maria De Filippi

Come affermato in precedenza Maria De Filippi è nata a Milano ma all’età di 10 anni si è trasferita insieme alla famiglia a Mornico Losana, comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia dove la famiglia possedeva un vigneto. Proprio presso tale comune ha frequentato il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo per iscriversi poi all’Università degli Studi di Pavia presso la Facoltà di Giurisprudenza dove si è laureata con il massimo dei voti ovvero 110 e lode. In seguito alla laurea la De Filippi si è specializzata in Scienza delle Finanze cercando poi di fare carriera in Magistratura. Una particolare esperienza che così come l’incontro con Maurizio Costanzo le ha poi cambiato la vita.

La De Filippi infatti ha prima lavorato come redattrice di tesi, per ben due anni ha collaborato con l’Istituto per la Ricerca Sociale, l’IRS, e successivamente ha lavorato per una società produttrice di videocassette occupandosi dell’ufficio legale. Ed ecco che è stato proprio durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato dalla società per la quale lavorava che è avvenuto, nella città di Venezia, l’incontro che le ha cambiato la vita ovvero quello con Maurizio Costanzo.

Il successo dopo l’incontro con Costanzo

L’incontro con il celebre giornalista, morto il 23 febbraio 2023 all’età di 84 anni, ha cambiato la vita di Maria De Filippi che ha poi deciso di intraprendere un’altra strada ovvero quella dello spettacolo e della televisione. Costanzo infatti dopo averla conosciuta le ha proposto di collaborare con lui diventando la sua assistente. L’esordio in televisione è avvenuto nel 1992 subentrando a Lella Costa nella conduzione del talk show Amici. Da quel momento la carriera della De Filippi non si è più fermata, anzi al contrario si è arricchita sempre più di successi.