Jasmine Carrisi è rifatta? La confessione della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Nonostante la giovanissima età sono molti coloro che conoscono e seguono con grande passione Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Molti però hanno notato dei cambiamenti nel suo aspetto anche se la stessa ha voluto precisare di non aver mai ritoccato nulla. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Chi è Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è nata il 15 giugno del 2011 dall’amore tra una delle coppie più discusse del mondo della televisione ovvero quella composta dal celebre cantante di Cellino San Marco Al Bano e dalla showgirl Loredana Lecciso. Nonostante la giovanissima età è già una cantante e un’attrice molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico. Sui social, e di preciso su Instagram, è seguita da circa 100 mila followers che tiene sempre aggiornati condividendo una serie di post e stories. Se da una parte, però, sono molti coloro che amano seguirla ecco che allo stesso tempo sono tanti altri coloro che invece non perdono occasione per rivolgerle delle critiche, in modo particolare riferite al suo aspetto e ai suoi cambiamenti. Critiche alle quali la diretta interessata in molte occasioni ha preferito non rispondere, fino a poco tempo fa quando invece ha voluto rivelare la sua verità raccontando come stanno realmente le cose.

Le parole di Jasmine Carrisi sui cambiamenti fisici

Molti coloro che accusano spesso la giovane figlia di Al Bano e Loredana di aver fatto ricorso a ritocchi estetici di vario tipo. E questo perché in tanti hanno notato alcuni cambiamenti fisici piuttosto evidenti, in modo particolare nel viso. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A rispondere a tale domanda è stata proprio la giovane artista che nel corso di una recente intervista ha voluto precisare ancora una volta di non aver fatto ritocchi particolari. “Il filler alle labbra e basta”, queste esattamente le sue parole.