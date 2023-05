Chi è Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni? Chi è la madre?

Claudio ’51, ad un passo dai suoi 72 anni, Claudio Baglioni è un’icona della musica italiana.

E se spesso si usa il termine “icona” a sproposito, in questo caso lo usiamo a ben donde: parliamo di un artista che in carriera ha venduto oltre 35 milioni di album e 20 milioni di singoli (numeri pazzeschi considerando che nella sua immensa carriera ha pubblicato 38 album ufficiali, di cui 17 in studio).

In questa sede però vogliamo parlare del figlio, Giovanni.

Giovanni Baglioni è l’unico figlio di Claudio e come il padre s’è dedicato alla musica: strumentista, si esprime al meglio con la chitarra acustica. E proprio da strumentista ha collaborato con grandi artisti come Mario Biondi, Simone Cristicchi e Nicola Piovani.

Rimanendo sulla sua carriera, nel 2009 il figlio d’arte ha quindi pubblicato il suo primo album, Anima Meccanica (a cui ha fatto seguito quest’anno Vorrei bastasse, uscito a marzo).

In pochi sanno però che anche la madre viene dal mondo della musica: sapete di chi si tratta?

La madre di Giovanni Baglioni è stata a lungo la musa ispiratrice del padre Claudio, nonché ex moglie e frattanto cantautrice: parliamo di Paola Massari.

I due sono stati assieme per parecchi anni, sposandosi il 4 agosto del 1973 e dando alla luce Giovanni il 19 maggio del 1982. Nel 1994 la separazione tra i due: in seguito Claudio Baglioni si innamorerà di Rossella Barattolo, con cui sta tutt’oggi assieme.

In un’intervista, Baglioni disse, circa la paternità: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato a esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.

Rimane oggi un padre molto presente ed anche tenero: come tanti altri artisti ha dedicato al figlio anche una canzone, uscita proprio nel 1982 e intitolata Avrai (che vi proponiamo di seguito, tratta da YouTube).