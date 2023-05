Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 5: Isola dei famosi o isola degli acciaccati?

Ve lo dico subito così metto le mani avanti, io sono una brutta persona ok? La Velenosa dice tutto in effetti. Perché vi dico questo? Perché a me la scena di Corinne Clery che sviene non ha indignato. Ho letto sul web gente gridare allo scandalo perché le hanno fatto un colpo davvero basso, per non parlare delle parole dedicate a Ilary solo perché non ha avuto una crisi isterica come la Marcuzzi quando pensava che Mercedesz stesse annegando. Ora, è vero che un po’ sadici lo sono, ma sapendo della fobia di Corinne le avrebbero mai messo un serpente nella teca? Rispondo io: no, e infatti non c’era. Per carità far venire un mezzo infarto a una signora di 73 anni non è bello, ma lo svenimento era quello che mi ci voleva per svegliarmi. Quest’isola è così noiosa, nonostante si scannino anche eh, che quella scena mi ha ridestato dal torpore. Dai alla fine sta bene, ha pure mangiato la parmigiana di melanzane, non facciamola troppo lunga. Sulla freddezza di Ilary che vi devo dire? Lei sembra essere lì per caso: mi dà sempre quella sensazione, di una che è arrivata 5 minuti prima dell’inizio della puntata e che non sa minimamente cosa deve dire e fare. Non vi piace? Ci sta, ma d’altronde è sempre stata così…

L’altro momento in cui non ho dormito è stato quando hanno tartassato Fiore in più occasioni per costringerla a restare. Si vedeva che lei non voleva proprio restare e la capisco pure, vorrei vedere gli splendidi dello studio con un dito del piede fratturato, camminare sulla sabbia, senza un minimo di comfort. Ma siccome per lo share si fa tutto, hanno continuato in più blocchi con il convincimento, addirittura hanno fatto intervenire telefonicamente la sorella Asia. Alla fine all’una, Fiore ce l’ha fatta ed è stata liberata. Non vi lamentate che nessuno venga eliminato perché di questo passo i radiofonici vinceranno per abbandono degli altr! Siamo a 5 ritiri, più che l’isola dei famosi mi sembra l’isola degli acciaccati!

Quest’isola non mi prende minimamente e quindi non ho un preferito. Guardando ieri la puntata ho capito che: nonostante i 2000 reality andati in onda i partecipanti non hanno ancora capito che se in più persone vanno contro una, facendola diventare automaticamente vittima, questa avrà il favore del pubblico. Per questo Helena piace molto, perché la vedono come quella da proteggere dal gruppo, quando penso che dopo 2 giorni con lei sull’isola chiunque vorrebbe fiondarla su in un altro emisfero.

Mazzoli e Noise sono le punte di diamante degli autori e non ce lo nascondono. Io chi è troppo spinto dalle produzioni non lo amo mai, ma penso di essere l’unica visto il risultato del televoto di ieri sera. Gli speaker infatti hanno fatto percentuali pazzesche facendo più del 60% da soli. A questo punto prima che qualcun’altro si faccia male non gli si può dare già la coppa e chiudere tutto?

In studio Simone Antolini ha svelato il segreto di Pulcinella: Melissa è sua figlia. Ma va? E chi se lo aspettava? ….

Alvin ha una pazienza biblica con Ilary alla quale si è aggiunto Papi che l’isola la farei vincere a lui.

È stato eliminato e quindi è finito sull’Isola di Sant’Elena con Christopher Leoni, Gianmaria Sainato. Nathaly Caldonazzo con un televoto flash è tornata invece in gioco nel gruppo e in nomination ci sono: Helena, Pamela e Fabio dei jalisse. Prevedo l’uscita accompagnata da fiumi di lacrime per Fabio, anche perché Pamela non si sottrae alle liti e quindi non esce, Helena nemmeno perché una che fa inca**are Cristina merita di restare assolutamente e quindi je tocca a lui.

