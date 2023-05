Chi è Alessandra Demichelis e perché è stata sospesa dall’Ordine degli Avvocati?

A molti sarà sicuramente capitato di aver sentito parlare di Alessandra Demichelis, avvocato sospeso dall’Ordine degli avvocati. Ma esattamente per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza su quanto successo.

Chi è Alessandra Demichelis, l’avvocato sospeso dall’ordine degli avvocati

Alessandra Demichelis ha 34 anni, di professione fa l’avvocato ed è diventata particolarmente nota al pubblico per aver partecipato alla trasmissione Pechino Express. La giovane donna però è stata sospesa, per ben 15 mesi, dall’Ordine degli avvocati. Ma, per quale motivo? Il provvedimento disciplinare è stato emanato dall’Ordine di Torino ed è legato in particolar modo alla decisione della Demichelis di aprire una pagina Instagram ovvero la “Dc Legalshow” all’interno della quale nel tempo ha condiviso una serie di fotografie di vario tipo. E di preciso fotografie particolarmente fashion alcune addirittura definite osé. Ma non solo, all’interno della stessa pagina sono state condivise dalla giovane donna anche delle interviste e dei videoclip con l’unico obiettivo di raccontare quella che è la vita di un avvocato.

La replica dell’avvocato alla sanzione disciplinare

Ma, come ha reagito Alessandra Demichelis alla sanzione disciplinare ricevuta da parte dell’Ordine di Torino? La giovane donna ha replicato affermando “Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione”. E ha poi aggiunto “Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo”. Alessandra Demichelis ha poi proseguito rivelando di non capire il motivo per il quale un avvocato non può pubblicare delle fotografie. E ha espresso tutto il suo stupore per il fatto che alcuni colleghi con delle condanne penali sono stati sospesi per 2-4 mesi mentre invece lei è stata sospesa per 15 mesi semplicemente per delle fotografie.

Il motivo legato alla sospensione

Il motivo ben preciso per il quale la Demichelis è stata sospesa non sembrerebbe essere al momento ancora chiaro. Anche se è probabile che l’avvocato abbia superato il limite legato in particolar modo agli articoli 2 e 9 del codice deontologico forense. Stiamo parlando di articoli ai quali sono legati nello specifico “doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza” degli avvocati. Doveri che, sempre secondo tali articoli, vanno osservati non solo nella sfera professionale ma anche nel privato.

Il caso è scoppiato di preciso lo scorso mese di Gennaio, e oltre alla Demichelis in origine è stata coinvolta nel caso anche la collega Federica Cau con la quale l’avvocato era solita realizzare gli scatti e che si è poco dopo tirata indietro.