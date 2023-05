La Abuela – Legami di sangue: come finisce? Spiegazione del film e del finale

La Abuela – Legami di sangue è un film horror che ha per protagoniste due streghe. Se non lo hai mai visto, e cerchi uno spoiler su come finisce, prosegui la lettura. Ti diamo noi la spiegazione del film e del finale.

La trama di La Abuela

Susana è una ragazza che sta provando a diventare modella a Parigi. Un giorno, dopo aver disertato il compleanno della nonna, viene contattata da un ospedale che la informa delle critiche condizioni di salute della nonna Pilar, la quale ha bisogno di continua assistenza. Susana decide quindi di tornare a Madrid. Vivendo insieme, in Susana comincia a cambiare qualcosa: ha incubi, vede e avverte cose strane. Le basta poco per scoprire che la nonna Pilar è una strega e che lei stessa da bambina è stata oggetto di un rito soprannaturale. Nel mentre fa anche la conoscenza di Julita, amica della nonna e di sua nipote Eva.

Il finale del film horror di Paco Plaza

Spaventata dalla nonna Pilar, Susana decide di provocare la sua morte e la fa intenzionalmente strozzare alla vigilia del suo compleanno. Tuttavia nulla va come previsto: la nonna si rianima, mette a terra Susana e la sua anima si trasferisce nel corpo della nipote.

Fatto ciò arriva anche Eva, la nipote di Julita, che accarezza intimamente la Susana posseduta. Si scopre così che nel corpo di Eva c’è l’anima di Julita: lei e Pilar sono amanti da una vita e vivono trasferendo la llorocattiva anima nei corpi più giovani per restare immortali.

Da bambine, sia Eva che Susana sono state usate per un rito soggiogante attraverso cui le due nonne (in realtà resta il dubbio sulla possibilità che non siano nemmeno le vere nipoti delle due streghe) si sono assicurate di mantenere il potere sul corpo delle due giovani.