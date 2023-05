L’Eredità 17 maggio 2023, alla sua prima ghigliottina Claudia non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 17 maggio 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Claudia, alla sua prima ghigliottina.

La neo-campionessa dalla Sardegna s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 45.000 euro dopo due dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Moda

Barca

Scalare

Fragole

Caldo.

Dopo un po’ di riflessione, poco dopo il gong, Claudia ha scritto sul cartoncino la parola Montagna, aggiungendo subito: “Da casa è più facile”. “C’è anche più tempo”, ha aggiunto quest’oggi Insinna.

Come abbastanza evidentenon era Montagna la parola scritta sul cartoncino ma Posto.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Un Posto alla Moda “dal Cerelli”, ha detto scherzando il buon Insinna.

Posto Barca “del nostro Mario” – inteso come un posto dove posteggiare un mezzo con cui navigare.

Scalare di un Posto, come allo Stadio – sebbene non si faccia per scaramanzia.

Posto delle Fragole, capolavoro di Bergman ma canzone anche di Ligabue

Posto Caldo, dove magari si sceglie di andare in pensione, per il classico buen retiro.