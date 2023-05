Ridatemi mia moglie, quanti episodi sono? Ci sarà una seconda stagione? Trama, cast e curiosità

Ridatemi mia moglie è il titolo di una miniserie con protagonista l’amatissimo attore italiano Fabio De Luigi mentre invece la regia è di Alessandro Genovesi che della serie oltre che regista è anche sceneggiatore. Stiamo nello specifico parlando di un progetto che si ispira alla commedia britannica intitolata ‘I Want My Wife Back’ trasmessa dalla BBC nel 2016. Ma esattamente di cosa parla la miniserie in questione? Di quanti episodi è composta e chi fa parte del cast? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tali domande e tante preziose informazioni.

Ridatemi mia moglie, la trama

Ridatemi mia moglie è una miniserie con protagonista una coppia molto particolare ovvero quella formata da Giovanni e Chiara. I due, sposati da molti anni, sono sempre molto impegnati ognuno con la propria vita. E nello specifico Giovanni è spesso in viaggio mentre invece Chiara è sempre molto impegnata con il suo lavoro di dottoressa in ospedale. Nonostante la vita li abbia allontanati un po’ ecco che Giovanni continua ad essere convinto che tra lui e la Chiara tutto vada bene, tanto che al ritorno da un viaggio pensa di organizzare una festa a sorpresa per i 40 anni della moglie. Proprio quel giorno però Chiara decide di lasciare il marito e la loro casa e prima gli scrive una lettera ma poco dopo la butta nel cestino. La donna decide quindi di trasferirsi a casa di un’amica. E sarà la sorella Lucia ad avvertirla della festa a sorpresa organizzata per lei dal marito.

La sera della festa, grazie all’amico Antonio, Giovanni trova la lettera nel cestino e scopre così le intenzioni della moglie. Una decisione che non riesce a comprendere, che sconvolge i genitori della donna, e sulla quale inizia a riflettere cercando un modo per poter ritornare ad essere felice con Chiara. Nel frattempo Giovanni si ritrova a dover fare i conti con gli istinti passionali della sua giovane collega Emma e con il fatto che sulla moglie Chiara abbia messo gli occhi Franco ovvero un collega di lavoro che cerca di fare colpo su di lei. Giovanni però sembra davvero intenzionato a riconquistare Chiara, ma ne sarà capace oppure no?

Curiosità sulla pellicola

Ridatemi mia moglie è stata trasmessa su Sky Serie nel settembre del 2021 in due diverse serate mentre invece Canale 5 ha scelto di trasmetterla in una serata sola ovvero quella di domenica 21 maggio 2023.

Se la domanda che in questo momento vi state ponendo è “Ci sarà una seconda stagione?” ecco che al momento la risposta è no. Infatti non esiste ancora un terzo episodio, la serie si conclude con l’episodio numero 2 e non è stata rinnovata per una seconda stagione almeno per il momento.

Il cast è ricco di personaggi molto noti ed apprezzati dal pubblico. Il protagonista, come detto in precedenza, è Fabio De Luigi affiancato da Anita Caprioli che interpreta la moglie Chiara. Poi ancora sono presenti Diego Abatantuono nei panni di Renato e Carla Signoris nei panni di Rossana, rispettivamente padre e madre di Chiara. Ed in ultimo occorre menzionare anche la presenza nel cast di Diana Del Bufalo, Alessandro Betti e Beatrice Arnera.