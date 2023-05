Qual è la canzone della pubblicità di Repower? L’avete già sentita in Ritorno al Futuro

Repower è una azienda energetica svizzera operante principalmente nel Paese elvetico e in Italia, dove è operativa dal 2002. Dal 2021, invece, viene trasmessa con importante frequenza una pubblicità caratterizzata da una musica molto evocativa, anche per il testo che ben si confa ad un’azienda che vende energia.

È infatti possibile sentire a più riprese “That’s the power of love”, laddove power può significare tanto potere quanto energia. Ma qual è la canzone che fa da colonna sonora della pubblicità della Repower? Si tratta di una canzone che in passato ha fatto da colonna sonora anche ad un film culto degli anni ’80 e proprio per il film in questione la canzone è stata scritta: il film è Ritorno al futuro e la canzone è The Power of Love.

In ritorno al futuro, la canzone viene proposta in tutti e tre i capitoli della trillogia: nel primo film, quando il protagonista Martin McFly va a scuola con lo skateboard all’inizio del film e in altre scene successive; nel secondo, viene accennata mentre Marty (nel 2015) strimpella la chitarra e nel terzo brevemente nella scena finale nell’automobile di Needles.

Ma di chi è la canzone The Power of Love?

È di Huey Lewis (che nel primo Ritorno al Futuro ha un cameo) and The News, gruppo molto attivo negli anni ’80. Tra le loro canzoni non possiamo non ricordare I Want a New Drug, canzone che in seguito ispirò il singolo Ghostbusters (quello che ha fatto da colonna sonora all’epico film sugli acchiappafantasmi): in realtà, l’accusa fu di plagio ma l’accordo extra-giudiziale tra Lewis e Ray Parker Jr. ci fa propendere per evitare di usare il termine.