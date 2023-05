Chi è stato Jaco Pastorius, artista cui è stato ispirato il film prodotto dal bassista dei Metallica?

Jaco Pastorius è stato un celebre musicista statunitense, considerato uno dei più grandi bassisti nella storia del jazz e del rock. Nato il 1º dicembre 1951 a Norristown, in Pennsylvania, Pastorius divenne famoso per il suo virtuosismo straordinario e per la sua innovativa tecnica di basso. A lui hanno dedicato un celebre film, di cui scopriamo qualcosa in più nei prossimi paragrafi.

Chi è Jaco Pastorius

Jaco Pastorius è nato il 1º dicembre 1951 a Norristown, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Fin da giovane, dimostrò un talento eccezionale per la musica e iniziò a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Successivamente si appassionò al basso elettrico e si dedicò a studiarlo ea perfezionarsi.

Negli anni ’70, Pastorius si trasferì a Miami, in Florida, dove iniziò a farsi notare nel panorama musicale locale. Nel 1976, il suo talento catturò l’attenzione del famoso sassofonista Wayne Shorter e del tastierista Joe Zawinul, membri fondatori del gruppo jazz fusion Weather Report. Pastorius fu invitato a unirsi alla band e la sua presenza rivoluzionò il suono del gruppo.

La sua fu una vita tormentata, a parte la musica. Fatale gli fu l’abuso l’abuso alcol e di droghe una sera, quella del 21 settembre 1987. Per un malinteso subì un’aggressione da un buttafuori di origine vietnamita e perse la vita all’età di soli 35 anni.

Il talento musicale è il docufilm dedicato a Jaco

La tecnica di basso di Pastorius, caratterizzata dall’uso del fretless bass e dalle armoniche artificiali, rese il suo suono distintivo e influenzò una generazione di bassisti successivi. La sua straordinaria abilità gli consentiva di suonare linee complesse, improvvisazioni creative e di eseguire parti melodiche di grande bellezza.

Il docufilm “Jaco”, a lui dedicato, è stato prodotto dal bassista dei Metallica, Robert Trujillo. Il film, uscito nel 2014, racconta la vita e la carriera di Jaco Pastorius, esplorando il suo impatto sulla musica e la sua lotta contro problemi personali, inclusi disturbi mentali e dipendenza da droghe. Il documentario presenta interviste, immagini d’archivio e testimonianze di numerosi artisti, amici e collaboratori di Pastorius.