GialappaShow: li aspettavo da tanto e non hanno deluso le mie aspettative | Le pillole de La Velenosa

Ho aspettato il ritorno della Gialappa’s band con ansia e loro non mi hanno deluso. Guardare ieri sera GialappaShow è stato come tornare indietro agli anni duemila quando ero una ragazzetta senza problemi e senza responsabilità. Che bel salto nel passato mi hanno fatto fare. La formula è rimasta quella di quegli anni, sono cambiati solo i comici del cast. Per me Mediaset ci ha davvero perso a non riconfermare la Gialappa’s perché hanno davvero uno zoccolo duro di telespettatori affezionati che li seguono ovunque. Detto questo ieri sera mi sono fatta delle sane risate. Mi hanno divertito con leggerezza e nonostante non ci sia stato il trash che tanto amo, perché i Gialappi il trash lo prendono in giro ma non lo fanno, non avrei voluto che la puntata finisse. Forrest sempre il numero uno. La su comicità irriverente e surreale mi fa troppo ridere. Ho sputato un polmone quando si è presentato con un abito molto più piccolo rispetto alla sua taglia e praticamente a brandelli, dicendo che era un vestito che indossava negli anni 2000 e che ancora gli stava a pennello. Ringrazio Ale e Franz per averci fatto conoscere Alessandro Betti, e la Gialappa’s per averlo arruolato nel cast. È un comico che amo e ieri sera con lo chef stellato snob ma che non ha idea di come si cucini, mi ha stesa. Ubaldo Pantani fuori classe, nei panni di Bruno Barbieri e Massimo Giletti è stato perfetto. Debutto in TV per Valentina Barbieri, comica che su Instagram ha un gran numero di follower. Instagram che l’ha vista nascere professionalmente e i Gialappi che hanno l’occhio lungo se la sono presa nel cast. Ieri ha imitato Francesca Fagnani e attendo con ansi la sua versione di Chiara Ferragni. Mitici anche ad aver riportato in scena i Neri per caso che non capirò mai perché non abbiamo avuto il successo che meritavano. Paola Di Benedetto ha condotto questa puntata con Forrest, ma non si può dire molto visto che il suo ruolo era quello della bella che subisce le battute del conduttore e della Gialappa’s. Nulla di più. Infine il pezzo forte: Jean Claude e Madre con sensualità a corte. Nella nuova stagione madre farà di tutto per partecipare a Pechino Express. Grazie madre perché mi insegni sempre insulti nuovi. All’età di 42 anni non pensavo di avere ancora insulti da imparare e invece tu ieri mi hai sfornato un “orrenda deiezione suina” che ora userò Forever!

Sono tornati anche i video dei vari reality e talent di Sky, commentati dal duo, che sono esilaranti. Ieri sera abbiamo visto degli aspiranti cuochi di Masterchef fare delle cose da fa accapponare le pelle. Abbiamo visto i provini di X Factor con dei cantanti che manco io riesco a essere così tremenda quando canto sotto la doccia. Infine il pezzo forte, ci hanno mostrato degli spezzoni di Ex on the beach, programma trash che più trash non si può. Solo chi ha visto la trasmissione può capire l’imbarazzo che ho provato nel vedere gli approcci “amorosi” di pistacchione e della casta con le treccine. Vi prego mostrateci di più!!!



In conclusione posso dire che i Gialappi non hanno deluso le mie aspettative e che sarò una boomer ma mi piacerebbe vedere in TV più programmi così!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti