I magnifici 7, dove è stato girato? Chi sono i protagonisti? Trama, cast, location e curiosità

I magnifici 7 è il titolo di un film del 2016 diretto da Antone Fuqua anche se in realtà si tratta di un remake dell’omonimo film del 1960 diretto dal regista statunitense John Sturges. Ma, qual è la sua trama? Chi ha fatto parte del cast e quali sono state le location scelte per girare le varie scene del film? Qui di seguito sarà possibile trovare tante preziose informazioni.

I magnifici 7, trama del film

I magnifici 7 è un film ambientato in California nel 1879. E nello specifico all’interno di un piccolo villaggio di Rose Creek perseguitato dai sicari che seguono gli ordini di uno spietato affarista di nome Bartholomew Bogue, interpretato da Peter Sarsgaard. Un uomo spietato e senza scrupoli che desidera solamente cacciare gli abitanti della cittadina per poter sfruttare la miniera d’oro vicina. L’uomo arriva anche al punto di incendiare la chiesa e massacrare alcuni abitanti per spingere il resto della popolazione a vendergli i loro appezzamenti di terreno per pochi soldi minacciando di trucidarli tutti. Una richiesta alla quale però gli abitanti di Creek scelgono di ribellarsi. Emma Cullen, giovane vedova, si reca quindi nei villagi adiacenti per cercare pistoleros che possano aiutare Rose Creek a proteggersi dall’esercito di Bogue. E alla fine riesce a reclutare ben sette mercenari che arrivati a Rose Creek si scontrano proprio con un gruppo di sceriffi di Bogue riuscendo ad annientarlo e di conseguenza quindi a liberare la città, anche se in modo momentaneo.

A questo punto Emma decide di rivolgere agli abitanti della città un appello ovvero quello di unirsi ai sette mercenari per combattere e sconfiggere Bogue. Una richiesta accolta da alcuni mentre altri invece scelgono di andare via. Da quel momento in poi, quindi, ha inizio l’addestramento degli abitanti della città all’utilizzo delle armi e alla lotta. Ma non solo, il villaggio viene anche trasformato in una piccola fortezza all’interno della quale sono presenti trappole, barriere improvvisate e trincee. Durante la battaglia l’esercito guidato dallo spietato affarista Bogue viene poco alla volta distrutto. Ma a perdere la vita saranno anche quattro dei sette pistoleri reclutati dalla giovane vedova. E nello specifico a perdere la vita saranno Faraday, Robicheaux, Horne e Rocks.

Cast e curiosità sulla pellicola

Come affermato poc’anzi il film è ambientato all’interno del piccolo villaggio di Rose Creek in California. In realtà però le riprese si sono svolte in un altro stato appartenente agli Stati Uniti, e di preciso stiamo parlando della Louisiana. Le riprese sono iniziate il 18 marzo del 2015 nella cittadina di St. Francisville e dopo 29 giorni circa si sono poi spostati in un altro comune della Louisiana e di preciso nei pressi di Baton Rouge. La pellicola del 1960 invece è stata girata in Messico. Le riprese sono poi terminate dopo circa cinque mesi di lavoro, e di preciso il 18 agosto del 2015.

Grandi attori hanno fatto parte del cast de I Magnifici 7. E nello specifico stiamo parlando di grandi star di Hollywood come ad esempio Vincent D’Onofrio, Chris Pratt, Ethan Hawake, Denzel Washington. Ma non solo, hanno fatto parte del cast anche attori come Matt Bomer, Haley Bennet, Peter Sarsgaard, Martin Sensmeier, Manuel Garcia-Rulfo e Lee Byung-hun.