Il Collegio, la ex Maria Sofia Federico sbarca su OnlyFans: la confessione

Chi ha seguito Il Collegio, docu-reality trasmesso su Rai 2, avrà avuto sicuramente modo di conoscere Maria Sofia Federico. La giovane è stata una delle protagoniste della sesta edizione del programma e nello specifico si è fatta particolarmente notare dai telespettatori per aver dichiarato in diverse occasioni di essere una femminista con l’intento di cambiare il mondo. Di recente però la giovane è finita al centro dell’attenzione per un altro motivo, e di preciso a causa della sua iscrizione a OnlyFans e il successivo furto di immagini da parte di alcuni utenti del web. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Maria Sofia Federico sbarca su OnlyFans

Maria Sofia Federico nel corso della sua partecipazione al docu-reality ‘Il Collegio’ ed anche successivamente, tramite il suo profilo Instagram, ha sempre dichiarato di essere una femminista con un desiderio molto particolare ovvero quello di cambiare il mondo.

Molti i post dedicati all’attivismo per i diritti di donne e animali condivisi sui social nel corso dei mesi scorsi, ma ecco che di recente dopo aver compiuto 18 anni la giovane ha preso un’altra importante decisione ovvero quella di aprire un profilo su OnlyFans. Una scelta questa a causa della quale è spesso finita, nel corso delle ultime settimane, al centro di critiche e polemiche. In particolare molti utenti hanno contestato questa sua decisione proprio per la sua giovane età arrivando al punto di metterla in guardia precisando che data la giovane età non sa bene cosa l’aspetta. Parole che però non hanno in alcun modo scalfito la giovane che con determinazione ha scelto di proseguire per la sua strada.

La confessione dell’ex protagonista de Il Collegio

Nonostante molti utenti del mondo del web abbiano provato a mettere in guardia Maria Sofia da OnlyFans ecco che la giovane in realtà si è espressa rivelando che la battaglia per la parità dei diritti passa anche da tale social. Alcuni mesi fa però alcune sue fotografie private presenti sul social sopracitato sono state condivise su alcuni gruppi Telegram. E quanto accaduto ha spinto la giovane a condividere un lungo post di denuncia e di sfogo su Instagram. La giovane nello specifico è intervenuta affermando “Sono una sex worker e sono stata vittima di Revenge porn”. E nel lungo video condiviso sui social ha parlato di violazione non consensuale di materiale intimo precisando di aver deciso di denunciare anche per spingere coloro che sono state vittime della stessa violenza a rispondere e a non rimanere in silenzio. Sotto al lungo video postato sui social la giovane ex allieva de Il Collegio ha poi precisato di essere pronta a rispondere ai “commenti di victim blaming che impediscono alla discussione di evolversi e portare del progresso sociale”.

In tanti hanno risposto commentando negativamente il suo post di denuncia social, e nello specifico tanti utenti hanno invitato Maria Sofia Federico a non paragonarsi alle vittime di revenge porn perché, qualcuno ha aggiunto “tu hai fatto la tua scelta e devi accettare le conseguenze”. Come risponderà la giovane a tali parole? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.