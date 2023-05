Chi è Gisella Burinato, moglie di Marco Bellocchio? Chi sono e cosa fanno i figli Elena e Pier Giorgio?

Marco Bellocchio è tra i registi italiani più noti e di successo. Al suo fianco non solo dal punto di vista lavorativo ma anche personale c’è la moglie Gisella Burinato, che gli ha dato i due figli Elena e Pier Giorgio. Scopriamo insieme qualcosa di più sull’attrice lombarda e sui suoi due figli.

Gisella Burinato, chi è

Classe 1946, Gisella Burinato, originaria di Monza, mostra sin dalla tenera età la sua passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma presso il Piccolo Teatro di Milano, inizia a prendere parte ad alcune pellicole. La prima è proprio curata dalla regia di Marco Bellocchio (Timone di Atene), che ben presto diventerà anche suo marito.

Altri registi che hanno voluto nel loro cast l’attrice sono stati Gabriele Muccino, Francesca Archibugi e Carlo Vanzina.

Il primo ruolo come protagonista arriva soltanto nel 1977, con la pellicola Il gabbiano: da lì in poi un susseguirsi di successi, come per l’interpretazione nella pellicola Uno scugnizzo a New York intorno agli anni 80. Negli anni anche il piccolo schermo si innamora di lei. Prende parti a serie televisive degne di note come ad esempio, I bastardi di Pizzofalcone, Valeria, Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa o ancora Luisa Spagnoli.

Chi sono Pier Giorgio ed Elena?

Frutto dell’amore tra Marco Bellocchio e Gisella Burinato sono stati i due figli Pier Giorgio ed Elena.

Pier Giorgio, classe 1974, debutta sugli schermi italiani già all’età di sei anni in un film con madre e padre. Da lì, la decisione in eta adulta di seguire le orme dei genitori, intraprendendo la carriera di produttore e di finanziatore delle varie pellicole che mette a punto.

Simile sorte anche per Elena, di poco più piccola del fratello. La giovane oltre ad occuparsi di un’ampia gamma di produzioni cinematografiche (si pensi alla pellicola del 2010 Sorelle Mai o a quella del 2006 Sorelle), ha deciso di inseguire un’altra sua passione, l’architettura. Ha conseguito la laurea infatti presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, a Roma.