The Sandman, come finisce? Trama e finale del film del 2017 co-prodotto da Stan Lee

“The Sandman” è il titolo di un film del 2017 diretto e sceneggiato da Peter Sullivan. Una pellicola co-prodotta da Stan Lee ed interpretata da Tobin Bell, Shaun Sipos e Haylie Duff. Ma, qual è la sua trama e come finisce il film?

La trama del film “The Sandman”

The Sandman racconta la storia di un padre che insieme alla figlia, la piccola Madison, prova a fuggire dalla polizia. Ad un certo punto però proprio la bambina si rende conto del fatto che il padre è intenzionato a disfarsi di lei . E in quel momento un uomo di sabbia si materializza davanti a loro e lo aggredisce fino al punto di ucciderlo.

La piccola Madison viene ricoverata in una struttura ospedaliera dove viene convocata la zia Claire che dopo aver riconosciuto il cadavere del fratello decide di chiedere l’affido temporaneo della nipote, il tutto contro il volere dell’assistente sociale Amanda Elliot. Prima che Madison venisse dimessa dall’ospedale però l’uomo di sabbia si è materializzato un’altra volta uccidendo il primario del reparto. L’uomo di sabbia infatti si materializza tutte le volte che la bambina avverte una sensazione di paura, e questo altro non è che un modo attraverso il quale vengono espressi i suoi poteri. Poteri che non riesce a controllare.

La bambina si trasferisce a casa della zia e nonostante tutto sembra andare bene ecco che la piccola non solo continua ad avere degli incubi ma presenta sul corpo anche dei lividi. Nel momento in cui si sente minacciata da un vicino di casa della zia ecco che l’uomo di sabbia compare ancora una volta uccidendolo. Claire dopo aver notato la presenza sul posto di una persona che era ricoverata nello stesso ospedale della nipote decide di iniziare a rivolgerle delle domande riuscendo così a scoprire dei suoi poteri.

L’assistente sociale nel frattempo, dopo aver ricevuto dalla pediatra le segnalazioni sui lividi, prova a fare il possibile per portare via la bambina. La sua intenzione in realtà è quella di consegnare la piccola Madison al governo per sottoporla ad alcuni studi. Nel tentativo di portare via la piccola però rimane anche lei vittima dei suoi poteri. In tutto questo Claire è intenzionata ad aiutare la nipote e così tramite il PC del fratello trova il contatto di una psicologa che si rende disponibile ad ipnotizzare la piccola per cancellare il legame tra lei e l’uomo di sabbia. Un legame nato in seguito al trauma vissuto anni prima dalla bambina a causa di una fiaba. Il fidanzato di Claire, Micheal, terrorizzato dai poteri della piccola Madinon prova ad ucciderla ma anche in questo caso compare l’uomo di sabbia che lo aggredisce ed uccide.

Nonostante sia sconvolta per la morte del fidanzato ecco che Claire sceglie di accompagnare la nipote al cimitero dove si trovano seppelliti entrambi i genitori. Li però vengono aggredite da alcuni militari e nonostante Madison riesce a neutralizzarli quasi tutti ecco che uno di loro riesce ad addormentarla con un sonnifero. Zia e nipote si ritrovano quindi all’interno di una base militare dove la bambina viene sottoposta a degli studi. Ad un certo punto però si rendono conto che i suoi poteri sono ingestibili e per tale motivo il dirigente ordina l’uccisione della piccola. I suoi poteri però le consentono di neutralizzare i presenti e fuggire insieme alla zia.

Come finisce il film

Ma, come finisce il film? Claire e Madison riescono a vivere tranquille la loro vita? In realtà la risposta è si. Zia e nipote infatti si recano dalla psicologa che riesce finalmente a distruggere il rapporto tra Madison e l’uomo di sabbia. Quest’ultimo però dopo aver ucciso la psicologa si rivolta proprio contro Claire e Madison. La bambina dopo diversi tentativi riesce finalmente a concentrare il suo potere contro l’uomo di sabbia fino ad immobilizzarlo. In quel momento Claire lascia che una scarica elettrica attraversi il corpo dell’uomo. Tale scarica provoca la pietrificazione della creatura che diventa così inoffensiva. Finalmente Claire e Madison possono dire addio al terribile incubo vissuto e vivere la loro vita serenamente.