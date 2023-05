Naike Rivelli, grande preoccupazione dopo la foto dall’Ospedale: cosa è successo? Come sta?

Stanno vivendo momenti di grande apprensione i fan della celebre attrice e cantante italiana Naike Rivelli. Il motivo? La figlia della celebre Ornella Muti ha condiviso sui social nelle scorse ore alcune particolari fotografie che la ritraggono sdraiata su un lettino di ospedale. Ma, cos’è successo? Perché la donna si trova in ospedale? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Naike Rivelli, sui social le fotografie dall’ospedale

Tutti conoscono Naike Rivelli, attrice e cantante ma anche figlia dell’amatissima attrice italiana Francesca Romana Rivelli conosciuta con lo pseudonimo Ornella Muti. E molti sono coloro che amano seguirla sui social dove la donna è solita condividere video e immagini di vita quotidiana e non solo. Nelle scorse ore la Rivelli ha però condiviso sui social, e di preciso sul suo profilo Instagram, alcune fotografie molto particolari. La donna nelle immagini in questione si trova in ospedale, sdraiata su un lettino e tramite tale post ha voluto informare i suoi fan di essersi sottoposta ad un delicato intervento di ricostruzione del seno. “I’m back” ovvero “Sono tornata”, queste le parole scritte dalla Rivelli sotto al post condiviso. L’attrice ha deciso di sottoporsi all’operazione sopracitata in assoluta riservatezza rendendo pubblico l’intervento in questione solamente nelle ore successive, quando il peggio era ormai passato.

Il motivo del ricovero e dell’operazione

Le fotografie condivise dalla figlia di Ornella Muti hanno molto allarmato i fan che subito hanno iniziato a commentare chiedendo delle specifiche informazioni alla diretta interessata. Cos’è successo a Naike Rivelli e perché si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento di ricostruzione del seno? Sempre tramite Instagram, e di preciso attraverso alcune Instagram stories, la Rivelli ha scelto di intervenire per rispondere ai fan, e l’ha fatto affermando “Ciao sono ancora viva per chi sperava diversamente”. L’artista ha poi proseguito rivolgendo delle bellissime parole di ringraziamento nei confronti dei medici che l’hanno assistita e che hanno svolto un ottimo lavoro. In modo particolare ha voluto ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che, ha aggiunto “Mi ha letteralmente ricostruito il seno”. E ha poi concluso precisando “Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno”.

Insomma, la Rivelli non ha rivelato chiaramente il motivo dell’operazione ma si è limitata ad informare i suoi stessi fan di quanto accaduto volendoli rassicurare sulle sue attuali condizioni di salute. Magari sarà lei stessa a raccontare, quando starà meglio, il motivo che l’ha spinta a sottoporsi a tale intervento. Per cui non ci rimane che attendere.