Qual è la canzone della pubblicità dell’UnipolSai? Imagine Dragons i preferiti dai creativi

In realtà, si tratta di una pubblicità in onda già da parecchio tempo. Siamo certi, comunque, che in molti ricerchino tutt’oggi qual è la canzone che ne fa da sottofondo quindi ne scriviamo anche noi, quest’oggi, brevemente.

Parliamo della pubblicità / delle pubblicità dell’UnipolSai, con protagonista in diversi casi Alessandro Gassman.

Di seguito, proponiamo la prima versione dell’advertise, con il quale la compagnia assicurativa ha lanciato il fortunato motto “Sempre un passo avanti”.

Ma qual è la canzone che fa da sottofondo alla pubblicità?

Si tratta di una hit degli Imagine Dragons, di cui già scrivemmo parlando della pubblicità di Sky WiFi: se nel caso di Sky WiFi la canzone era Demons del 2013, in questo caso si tratta di Whatever It Takes (canzone tratta dall’album Evolve che ha conquistato come singolo nel 2017 copiosi dischi d’oro e di platino).

È possibile durante l’apice della pubblicità il cantante cantare Whatever It Takes: il pensiero, per qualcuno, potrà andare a Mario Draghi (e alle sue parole nel 2012 in difesa dell’euro dinnanzi alla crisi del debito sovrano) ma in questo caso non sono i Draghi ma sono i Dragoni, gli Imagine Dragons.