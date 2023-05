Look Away – lo sguardo del male: come finisce? Esiste un sequel? La spiegazione del finale

“Look Away” (in italiano, “Lo sguardo del male”) è un film horror psicologico del 2018 diretto da Assaf Bernstein. Se sei un amante dello spoiler, di seguito ti diciamo trama e finale del film.

Esiste un sequel del film Look Away?

Prima di addentrarci nella storia, vediamo se esiste un seguito della pellicola. Per quanto attesa dai fan, ad oggi non è stata realizzata alcuna versione ufficiale di un film intitolato “Look Away 2” o un sequel correlato. Pertanto, non resta che attendere e sperare di rivedere i protagonisti del film sullo schermo.

La trama

La trama del film “Look Away” (conosciuto anche come “Lo sguardo del male”) ruota attorno alla vita di Maria, una giovane ragazza timida e introversa che lotta con una bassa autostima e un senso di inadeguatezza. La sua vita prende una svolta inaspettata quando scopre di avere un alter ego, una personalità separata chiamata Airam.

Maria è costantemente bullizzata a scuola e trascurata dai suoi genitori. Inizia a sviluppare un’ossessione per il proprio riflesso nello specchio, trovando comfort e sicurezza nella sua immagine riflesso. Quando Maria si guarda nello specchio, l’immagine riflessa diventa Airam, una versione di sé stessa con una personalità audace, fiduciosa e manipolatrice.

Airam inizia a prendere sempre più controllo della vita di Maria, cercando vendetta contro coloro che hanno ferito e umiliato Maria. Tuttavia, questo processo si rivela sempre più pericoloso, portando a un’escalation di violenza e oscurità

Il finale del film

Per quanto riguarda il finale del film “Look Away”,, la protagonista Maria (interpretata da India Eisley) scopre di avere un alter ego, un’altra personalità di nome Airam. Airam rappresenta l’opposto di Maria, ed è estremamente fiduciosa, audace e manipolatrice. Si scopre che Maria ha sofferto di abusi e umiliazioni durante la sua infanzia, il che ha contribuito a creare la personalità di Airam come meccanismo di difesa.

Verso la fine del film, Maria/Airam diventa sempre più instabile e combattiva. Alla fine, Airam prende il controllo completo del corpo di Maria e uccide suo padre, che è stato il principale responsabile dei suoi traumi. Il film si conclude con Airam che si siede nel sedile posteriore di una macchina di fronte a uno specchio, mentre Maria, che ora è solo uno spirito, si riflette nello specchio.

Come si può interpretare la trama di Look Away?

L’interpretazione del finale può variare, ma si può dire che Maria e Airam siano due parti separate della sua personalità che lottano per il controllo. L’omicidio del padre può essere visto come un atto di vendetta da parte di Airam, che ha preso il sopravvento su Maria. Il film affronta tutto ciò che concerne la riflessione sulle dinamiche psicologiche e sui temi del doppio, dell’identità e del trauma.