Chi è e cosa fa Giorgia, presunta nuova fidanzata di Claudio Amendola?

Claudio Amendola, celebre attore italiano protagonista nel corso delle ultime settimane della serie televisiva trasmessa su Canale 5 ed intitolata ‘Il Patriarca’, dopo tanti anni ha detto addio alla moglie Francesca Neri. L’amore tra i due attori, convolati a nozze nel 2010, è ormai finito e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni nel cuore di Amendola sembrerebbe esserci già un’altra donna. Ma chi è e cosa sappiamo di lei? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Claudio Amendola, un nuovo amore per l’attore?

Dopo la fine della lunga storia d’amore con l’attrice e produttrice cinematografica Francesca Neri ecco che per Claudio Amendola sembrerebbe essere arrivato un nuovo amore. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la donna in questione si chiama Giorgia e ha 45 anni, quindi 15 meno rispetto all’attore, e nella vita sembrerebbe essere una costumista. Sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che i due siano già passati alla convivenza, e nello specifico starebbero insieme da ottobre e da qualche mese vivrebbero anche nella stessa casa.

Di recente Amendola e la donna in questione sono stati fotografati all’esterno di un ristorante dal settimanale Diva e Donna. I due sono stati paparazzati mentre ridono e chiacchierano sereni, ma nulla fa pensare che tra i due in realtà vi sia una storia. Allo stesso tempo è comunque molto importante precisare che i diretti interessati al momento non hanno ne confermato e nemmeno smentito la notizia.

Chi è Giorgia, la presunta nuova fidanzata di Claudio Amendola

Ma chi è esattamente la nuova, presunta, fidanzata dell’attore Claudio Amendola? A differenza dell’ormai ex moglie dell’attore, molto conosciuta dal pubblico, le informazioni sulla nuova presunta fidanzata sono poche. Come affermato poc’anzi si chiama Giorgia e ha 45 anni. I due sembrerebbero aver iniziato la loro frequentazione nel mese di ottobre ovvero quando si è iniziato a parlare di crisi nel matrimonio tra l’attore e la moglie Francesca Neri. Al momento Amendola non è ancora intervenuto sulla questione ma ha preferito mantenere il silenzio. Ma non è detto che nei prossimi giorni non possa scegliere di fare chiarezza e svelare come stanno realmente le cose, per cui non ci rimane che attendere.