Vite al Limite, che fine ha fatto Chris Combs, fratello delle “sorelle al limite” Amy e Tammy Slaton? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Chris Combs è il fratello delle due sorelle Amy e Tammy Slaton protagoniste del programma ‘Sorelle al limite’ (spinoff di vite al limite). Così come le sorelle ecco che anche Chris ha espresso il desiderio di perdere peso per poter vivere una vita normale e soprattutto migliore. Ma, cosa sappiamo di lui e del suo percorso? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Sorelle al limite, il percorso di Chris Combs

Così come Tammy Slaton e Amy Slaton ecco che anche il fratello Chris Combs ha scelto di intraprendere un lungo percorso di perdita di peso con l’unica speranza di poter vivere una diversa e soprattutto migliore vita. Infatti proprio a causa dell’eccessivo peso la sua salute non era del tutto buona e per poter vivere una vita migliore si è reso conto di avere bisogno di assistenza medica. Durante la terza stagione di “1000-lb Sisters” Chris è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la perdita di peso. Ma rispetto al viaggio intrapreso dalle sorelle ecco che il suo non è stato molto semplice. Anche se in seguito all’intervento il suo peso è riuscito a diminuire in modo significativo.

Nello specifico è possibile dire che prima di essere sottoposto all’intervento chirurgico sopracitato Chris Combs pesava circa 450 libbre, e quindi 204 kg. In seguito all’intervento invece è riuscito a perdere in modo molto veloce ben 150 libbre e quindi circa 68 kg. Un risultato importante raggiunto prima di poter finalmente iniziare a lavorare su quelli che erano i suoi obiettivi di salute. Infatti anche dopo l’intervento Chris ha continuato il suo percorso di perdita di peso riuscendo a perdere addirittura altri 100 kg.

La rivelazione di Chris Combs

Ma realmente, cosa ha spinto Chris ad intraprendere questo lungo percorso di perdita di peso? A rivelarlo è stato il diretto interessato che proprio durante la premiere della quarta stagione di “1000-lb Sisters” ha rivelato che ha scelto di intraprendere tale percorso non solo per una questione di salute. In modo scherzoso ha infatti rivelato di averlo fatto anche per questioni estetiche. L’uomo ha scherzosamente affermato di essere diventato di nuovo sexy, una battuta che ha fatto sorridere l’intera famiglia compresa l’altra sorella Amanda Halterman. Anche se Chris è intervenuto in modo scherzoso ecco che in realtà proprio la perdita di peso ottenuta sembrerebbe aver ravvivato il rapporto con la moglie Brittany.

Chris in diverse occasioni ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine durante il percorso di dimagrimento e che gli hanno mostrato il loro sostegno. Ha voluto ringraziare la famiglia ma anche i medici rivelando che senza il loro aiuto sicuramente non sarebbe riuscito a prendere tale coraggiosa decisione.

La difficoltà più grande per Chris

Anche se è riuscito ad ottenere grandiosi ed importanti successi ecco che il percorso di Chris in realtà non è stato per nulla semplice. L’uomo ha infatti rivelato che la sua più grande difficoltà è stata quella di dover perdere peso mentre lavorava all’interno di un fast-food. Trovandosi quindi a dover rinunciare a tante e diverse tentazioni durante le ore di lavoro.