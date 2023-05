L’Eredità 25 maggio 2023, Paolo non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 23 maggio 2023 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Paolo.

Il campione odierno s’è ritrovato a concorrere alla ghigliottina per la cifra di 10.625 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Piatto

Mezzo

Rispondere

Minore

Giù.

Dopo un po’ di riflessione, il campione (e poeta, a giudicare da quanto detto ai margini della sua spiegazione) ha scritto sul proprio cartoncino la parola Servizio.

Ma non era Servizio la parola, bensì Tono.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Tono Piatto “ancora c’ho questo entusiasmo invincibile”, ha detto Insinna, per giustificare il suo “tono tutt’altro che piatto”.

Mezzo Tono, quello che si può avere, più sotto o più sopra.

Rispondere a Tono “che alle volte si è costretti, perché delle volte te le tirano proprio”

Tono Minore: “una manifestazione, purtroppo, quell’anno, non andata per il meglio”.

Giù di Tono, quando non si è esattamente in formissima – “Può succedere”.