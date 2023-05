Captain Phillips – Attacco in mare aperto, qual è la storia vera dietro il film con Tom Hanks?

Il film “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” del 2013, diretto da Paul Greengrass e interpretato da Tom Hanks, si basa su di una vera storia. Non lo sapeva? Lo scopriamo ora insieme.

La storia vera di Captain Phillips

La pellicola si ispira all’episodio del dirottamento della nave portacontainer MV Maersk Alabama da parte di pirati somali nel 2009.

La questione comincia il 8 aprile 2009, quando quattro pirati somali a bordo di un piccolo battello si avvicinano alla MV Maersk Alabama, che naviga lungo la costa somala. I pirati riescono a salire a bordo della nave. Ma l’equipaggio, guidato dal capitano Richard Phillips, reagisce e cerca di respingerli. Durante l’incidente, i pirati riescono a prendere in ostaggio il capitano Phillips e si ritirano sulla scialuppa di salvataggio con lui come loro prigioniero.

Nel frattempo, l’equipaggio della MV Maersk Alabama riesce a prendere il controllo della nave e a immobilizzarla, cercando di negoziare la liberazione del capitano Phillips con i pirati. Nel corso dei negoziati, gli Stati Uniti inviano una squadra di soccorso che si avvicina alla nave. I pirati, temendo l’intervento della marina, prendono la decisione di lasciare la scialuppa di salvataggio con il capitano Phillips e tentano di fuggire a bordo di una piccola imbarcazione di salvataggio. Il capo dei pirati, viene catturato e portato in America condannato a 33 anni di carcere.

Il libro dedicato al capitano Phillips

La vicenda del dirottamento della MV Maersk Alabama ha suscitato un enorme interesse a livello mondiale e ha evidenziato il problema dei pirati somali nell’Oceano Indiano.

La storia di Captain Phillips ha trovato spazio anche nel libro “A Captain’s Duty: Somali Pirates, Navy SEALs, and Dangerous Days at Sea” scritto dallo stesso Richard Phillips con la collaborazione di Stephan Talty. Il film si basa su questo libro e rappresenta gli eventi principali del dirottamento, sebbene vi siano alcune differenze rispetto alla realtà storica per dare maggiore enfasi alla narrazione cinematografica.