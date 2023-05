Truffa d’amore, qual è la storia vera di Richard Scott Smith?

Capita spesso di guardare film, documentari e serie tv ispirati a fatti realmente accaduti. Ed è questo il caso di ‘Truffa d’amore’, il cui titolo originario è “Love Fraud”, ovvero una miniserie diretta da Heidi Ewing e Rachel Grady presentata in anteprima su Showtime il 30 agosto del 2022. Questa racconta i crimini commessi da un truffatore seriale di nome Richard Scott Smith. Ma, qual è la sua vera storia?

La vera storia di Richard Scott Smith

Sono ormai decenni che un uomo di nome Richard Scott Smith trascorre il suo tempo a truffare le donne. L’uomo nel corso degli anni ha utilizzato internet per conoscere delle donne con l’unico obiettivo di farle innamorare e sposarle per poi sfruttarle per ottenere dei prestiti. Il passo successivo è poi quello di fuggire facendo perdere ogni traccia di sé, lasciandole con grossi debiti da saldare. Il problema è che ad essere truffate sono state decine di donne. L’uomo nello specifico è accusato di essersi sposato per ben 10 volte, e con più di una donna alla volta. Ed inoltre è anche accusato di avere utilizzato identità multiple.

All’interno della docu-serie la zia dell’uomo, una donna di nome Katie, è intervenuta raccontando che Smith ha vissuto insieme ai nonni fino all’età di 9 anni. La madre sembrerebbe essere cresciuta combattendo contro alcuni demoni dopo che la sua stessa mamma e la nonna si erano suicidate insieme dando fuoco alla casa.

Quando Smith ha compiuto 9 anni la madre è andata via insieme a lui non lasciando alcun recapito. E quindi ne numeri di telefono e nemmeno indirizzi. Nella docu-serie è anche intervenuto un vecchio amico di Smith ai tempi del liceo ovvero Gary. Quest’ultimo ha raccontato che Smith ha lasciato il liceo all’ultimo anno precisando inoltre che già in quel periodo aveva sviluppato una certa capacità nella manipolazione delle donne. Gary, a tal proposito, ha rivelato che Smith in alcuni casi è anche arrivato ad uscire con più ragazze contemporaneamente raccontando loro tante bugie.

Le varie vicende giudiziarie

Nel 2015 Smith è stato arrestato nella contea di Polk e accusato di violenza domestica. Il tutto dopo la denuncia di una donna, ai tempi sua fidanzata, che ha raccontato di essere stata aggredita all’interno di una stanza d’albergo. Secondo tale racconto l’uomo l’avrebbe spinta facendola cadere a terra per poi prenderla a calci e colpirla alla testa con un dispositivo elettronico,. In seguito per Smith è arrivata la libertà vigilata che però non gli ha impedito di corteggiare e truffare nuove donne. Nel 2017 è stato arrestato una seconda volta nella contea di Johnson per furto d’identità e falsificazione.

Anche in questo caso in seguito alla denuncia di una ex fidanzata che ha accusato l’uomo di aver utilizzato le sue carte di credito, fino ad esaurirle, e aver anche prosciugato il loro conto corrente congiunto. Ma non solo, tante altre sono state le accuse mosse dalla donna nei confronti dell’uomo. E di preciso quella di aver utilizzato il suo nome per poter acquistare due auto, aprire carte di credito ecc. Smith alla fine si è reso colpevole del reato di furto d’identità ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione.

In diverse occasioni ha violato la libertà vigilata, e grazie all’aiuto della cacciatrice di taglie Carla Campbell e di tanti altri investigatori assunti per trovarlo ecco che Smith è stato ancora una volta rintracciato a Knoxville, nel Tennessee e condannato a 180 giorni di carcere. Ma anche in questo caso i giorni trascorsi dietro le sbarre sono stati pochi e ad oggi si trova ancora una volta libero, chissà dove.

Truffa d’amore, alcune curiosità sulla miniserie

Dopo molti anni di truffe ed inganni vi è stato chi ha finalmente deciso di dire basta. E nello specifico stiamo facendo riferimento alle due documentariste menzionate in precedenza ovvero Rachel Grady e Heidi Ewing che grazie a Showtime, Loki Films e a moltissimi produttori sono riuscite a mettere insieme un grosso team con l’unico obiettivo di dare caccia all’uomo di cui nessuno sembra sapere nulla. A contribuire alla ricerca sono anche un gruppo di donne, ex fidanzate ed quindi ex vittime dell’uomo, che sperano di riuscire a trovarlo ed ottenere giustizia.

Truffa d’amore, la miniserie documentaristica basata proprio sulla vita del truffatore seriale, è divisa in quattro parti. Al suo interno le investigazioni effettuate si mischiano perfettamente alle ricerche del web e al blog sempre aggiornato. L’ unico obiettivo è quello di riuscire a scoprire dove si trova l’uomo. Tante anche le testimonianze fornite dalle vittime che hanno colto l’occasione per raccontare le tante bugie raccontate loro da Smith. Ogni storia, all’interno della miniserie, è raccontata in modo dettagliato. Ed infatti vengono fornite tutte le informazioni legate al modo in cui Smith è solito avvicinarsi alle donne poi vittime.