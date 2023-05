Dai Power Rangers ad OnlyFans, l’incredibile parabola di Monica May

Si sta tanto parlando nelle ultime settimane della decisione presa dall’attrice Monica May. Quest’ultima, che ha fatto parte del cast della serie per bambini ‘Power Rangers SPD‘, ha deciso di fare il suo ingresso su OnlyFans. E ha rivelato il motivo legato a tale decisione proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a PopCulture. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Monica May, da Power Rangers SPD a OnlyFans

Power Rangers SPD è il titolo di una celebre serie per bambini trasmessa negli anni 2005 e 2006. Tra coloro che hanno fatto parte del cast vi troviamo anche l’attrice Monica May che grazie a tale serie è riuscita ad ottenere una grande fama a livello internazionale. Un successo che però nel tempo è scemato sempre di più, anche a causa della pandemia da Covid-19, al punto tale da aver spinto l’attrice a prendere una decisione importante ovvero quella di fare ingresso in un mondo molto discusso ovvero quello di OnlyFans.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a PopCulture ha rivelato di averlo fatto perché aveva bisogno di fare qualcosa per sopravvivere. “Penso che OnlyFans mi abbia dato la possibilità di essere me stessa, di avere il controllo della mia vita e del mio corpo “, queste esattamente le sue parole.

La reazione dei fan

Ma, come hanno reagito i fan alla decisione di Monica May di iscriversi ad OnlyFans? In realtà in tanti non hanno perso occasione per rivolgerle delle dure critiche. Nello specifico non è stato apprezzato il cambiamento effettuato ovvero quello di essere passata da una serie per bambini ad un sito in cui vengono pubblicati contenuti per adulti. A tal proposito l’attrice è intervenuta rivelando “Ci sono molte persone che hanno problemi con il porno, ma alla fine, è il mio corpo e la mia scelta cosa ne faccio. Sto facendo quello che voglio”.

L’attrice ha iniziato a caricare contenuti per adulti su OnlyFans nel 2020, e anche se da una parte sono stati molti a commentare negativamente questa sua decisione ecco che allo stesso tempo molti altri hanno scelto di seguirla anche in questa nuova avventura.

Le esperienze lavorative dopo i Power Rangers

Quali sono state le esperienze lavorative di Monica May dopo la serie per bambini ‘Power Rangers SPD’? L’attrice ha partecipato alla serie di grande successo ‘Zack and Cody: Twins in Action’ e nello specifico ha preso parte all’episodio ‘Scary Movie’. E poi ancora ha fatto anche parte del film del 2011 intitolato “Bernie”.