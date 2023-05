Vite al Limite, che fine ha fatto Wess Schulze? Quanto pesava e quanto pesa oggi?

Tanti sono stati coloro che negli anni si sono resi protagonisti del programma di Real Time intitolato Vite al Limite, in inglese ” My 600-lb Life”. E tra coloro che hanno fatto parte dell’undicesima stagione vi troviamo anche Wess Schulze. Ma, quanto pesava e quanto pesa oggi? Qual è la sua storia? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Wess Schulze, la sua storia a Vite al Limite

Tra coloro che hanno animato l’undicesima stagione di Vite al Limite vi troviamo Wess Schulze. Questo è il nome di un giovane di 36 anni proveniente da Danevang, Texas. La sua storia ha molto appassionato i telespettatori che oggi si domandano che fine abbia fatto e soprattutto se il suo percorso di dimagrimento sta continuando anche lontano dalle telecamere oppure no.

Prima di tutto occorre precisare che quando Wess Schulze ha scelto di partecipare a Vite al Limite e chiedere quindi l’aiuto del Dottor. Younan Nowzaradan il suo peso era di 705.1 lbs ovvero 319 kg. Il giovane ha spiegato di aver iniziato a mangiare in giovanissima età. I genitori hanno divorziato quando Wess aveva solamente tre anni e ad ottenere la custodia è stato il padre perché la madre era alcolizzata. Il giovane ha poi raccontato di essere stato molestato da un membro della famiglia che ha rovinato e rubato la sua infanzia. Da lì il desiderio di mangiare tanto per ingrassare e rendersi meno desiderabile. Ma questo non è stato l’unico motivo per il quale Wess ha cercato conforto nel cibo. Il giovane infatti, che ha rivelato di essere gay, ha raccontato di aver trascorso qualche momento di sconforto anche in seguito alla dichiarazione del suo orientamento sessuale non accettato dal padre. In questo caso quindi si è sentito emotivamente abbandonato e proprio il cibo è diventato sempre più una fonte di conforto.

Il percorso nel programma di Real Time e i risultati ottenuti

Dopo diverso tempo, e con il sostegno del padre, Wess ha deciso di prendere in mano la sua vita. Ha quindi deciso di affidarsi al Dr. Younan Nowzaradan, il famoso chirurgo bariatrico, che ha deciso di aiutarlo. Dopo una notevole perdita di peso è quindi arrivato l’ok da parte del medico per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, e proprio in questo periodo ha potuto contare sul supporto del padre.

Anche il suo terapista, ovvero il dottor Paradise, si è rivelato di grande aiuto. Infatti lo ha aiutato a risolvere i problemi legati ad un trauma infantile e quindi di conseguenza gli ha offerto la possibilità di aprirsi con il padre. Alla fine del suo percorso in Vite al Limite Wess è riuscito a passare da un peso iniziale di 319 kg / 705.1 lbs ad un peso finale di 216 kg / 477.6 lbs. In totale è quindi riuscito a perdere ben 103 kg.

I risultati ottenuti dopo Vite al Limite

Dopo aver partecipato a Vite al Limite Wess ha continuato il suo percorso di dimagrimento oppure no? La risposta è si. Il giovane non solo ha continuato a seguire una dieta ferrea ma ha continuato a lavorare sul suo fisico anche tramite vari esercizi fisici. Sui social è solito condividere una serie di immagini con i suoi fan rendendoli partecipi dei progressi raggiunti. Ad esempio un giorno ha condiviso una fotografia rivelando di aver appena concluso un allenamento durato 1 ora e di aver rasato i capelli. In un’altra occasione invece ha postato una foto scrivendo come didascalia “Chi avrebbe mai pensato che solo pochi mesi fa mangiavo 12 tacos a colazione e ora un uovo sodo e un pezzo di formaggio”. Nel corso di una recente intervista il giovane è anche tornato a parlare del rapporto con il padre. Un rapporto un tempo difficile a proposito del quale si è espresso affermando “E’ in continua evoluzione. Oggi è stato meglio di ieri e domani sarà meglio di oggi”.