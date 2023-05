Trolls World Tour, qual è la colonna sonora del film?

Trolls World Tour è il titolo di un film d’animazione del 2020 diretto da Walt Dohrn e David P. Smith. In realtà, come molti sapranno, questo film altro non è che il sequel di ‘Trolls‘ ovvero un film del 2016 basato proprio sulle celebri bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam. Ma, qual è la trama del film in questione? E soprattutto, qual è la sua colonna sonora? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Trolls World Tour, la trama

Trolls World Tour, come affermato poc’anzi, è il sequel dell’omonimo film del 2016 intitolato ‘Trolls’. Quattro anni dopo il primo capitolo ecco che Poppy e Branch si trovano coinvolti in una particolare avventura che li porterà oltre ciò che hanno sempre conosciuto. Nello specifico scopriranno l’esistenza di sei diverse tribù di troll sparse in sei diverse terre. E ognuna di queste sono dedicate ad uno specifico genere musicale ovvero funk, country, techno, classica, pop e rock. Il loro mondo tranquillo diventerà quindi improvvisamente ampio e rumoroso.

La regina Barb, potendo contare sull’aiuto del padre ovvero Re Thrash, prenderà una decisione molto importante ovvero quella di far fuori tutte le altre tipologie di musica per poter permettere al genere rock di primeggiare su tutte e sei le terre.

Il mondo dei troll si troverà quindi a correre un serio rischio e solamente Poppy e Branch possono provare a fermare Barb e le sue manie di potere. Ma non saranno da soli, ad aiutarli in questa particolare ed ardua avventura saranno anche Biggie, Chenille, Satin, DJ Suki, Cooper e Guy Diamond. I troll decideranno quindi di partire con l’intento di visitare tutte le terre ed unificare il vasto popolo per poter vivere tra di loro in pace e mettere fine al malefico piano di Barb ovvero quello di distruggerli tutti.

La colonna sonora di Trolls World Tour

Trolls World Tour è un film d’animazione molto simpatico tanto apprezzato dal grande pubblico. Ma, qual è la sua colonna sonora originale? Questa è uscita a marzo del 2020 tramite etichetta RCA Records. I produttori di tale colonna sonora sono stati nello specifico il celebre attore, cantautore, ballerino e produttore discografico statunitense Justin Timberlake e il compositore e produttore Ludwig Göransson. Le tracce audio che compongono la colonna sonora sono 20 e nello specifico la prima traccia è ‘The Other Side’ alla quale hanno collaborato SZA e lo stesso Timberlake. Successivamente la seconda traccia uscita come singolo è stata “Don’t Slack” che porta la firma di Anderson Paak e Timberlake.