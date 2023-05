Carmen Giannattasio è sposata? Ha un fidanzato? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Carmen Giannattasio è un soprano italiano molto conosciuto. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? È fidanzata o sposata? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Chi è Carmen Giannattasio

Carmen Giannattasio, celebre soprano, è nata ad Avellino il 24 aprile del 1975 ma è cresciuta a Solofra. Ha completato gli studi di canto presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e allo stesso tempo si è anche laureata, presso l’Università degli Studi di Salerno, in Lingue e Letterature straniere. Negli anni compresi tra il 1999 e il 2001 ha a frequentato l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano. Ed è stato proprio in quel periodo che per la Giannattasio è arrivato il debutto. Ma il vero successo e il riconoscimento internazionale nella sua carriera è arrivato nel 2002 in seguito alla vincita del concorso Operalia tenutosi a Parigi.

Da quel momento in poi è stata richiesta nei più importanti e grandi teatri sia italiani sia esteri. Tra questi è possibile ad esempio menzionare l’Arena di Verona, la Fenice di Venezia, lo Sferisterio di Macerata, il Teatro Comunale di Bologna, il Metropolitan Opera di New York, e, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il Teatro San Carlo di Napoli e molti altri ancora. Insomma, la sua è una carriera ricca di successi e a tal proposito è anche possibile dire che nel 2017 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

Le indiscrezioni sulla vita privata

Molte sono quindi le informazioni presenti sulla vita professionale della Giannattasio. Ma, cosa sappiamo invece del suo privato? La soprano è sposata o fidanzata? In realtà le informazioni emerse sono poche. La Giannattasio non è sposata ma non è chiaro se nella sua vita è presente un uomo oppure no. Nel corso di una recente intervista ha parlato dell’amore definendolo “Il motore dell’Universo”. Un sentimento grande al quale sono legate diverse sfumature. Ed è stato a tal proposito che ha precisato che l’amore può riguardare un compagno di vita, un figlio o un genitore ma anche un hobby, un animale, il lavoro.

La soprano ha poi aggiunto “Ho una vita molto speciale, che amo e mi dona amore ogni giorno. Il palcoscenico è come uno sposo, assorbe tutta me stessa… Avere un ulteriore sposo sarebbe faticoso. Non ho mai voluto sposarmi anche per questo motivo. In palcoscenico mi sono sposata numerose volte, anche se il più delle volte muoio…”. Ha poi parlato di come l’amore viene vissuto nell’Opera rivelando che viene vissuto come qualcosa che tocca la profondità. Per tale motivo, ha precisato, che se mai deciderà di sposarsi il suo desiderio è che tutto sia molto intimo. E quindi un matrimonio al sud, nei luoghi legati alla sua infanzia, e circondati dall’affetto di poche persone.