Ex GF Vip, Oriana Marzoli preoccupa i fan: “Non sto bene” | È finita con Daniele Dal Moro?

Si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del GF Vip ma purtroppo il loro amore non sembrerebbe essere riuscito a superare una grande prova ovvero quella del tempo. Ma, di chi stiamo parlando? Della bellissima Oriana Marzoli e di colui che ormai sembrerebbe essere l’ex fidanzato ovvero Daniele Dal Moro. Perché la loro storia è finita? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Al Grande Fratello Vip 7, trasmesso su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023, sono nate diverse coppie. Tra queste anche quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia è stato in realtà piuttosto altalenante ma lontano dai riflettori, quando la bella Oriana è uscita dalla casa, i due si sono concessi l’opportunità di conoscersi meglio diventando una vera e propria coppia. Nel corso delle settimane si sono mostrati sui social felici e innamorati, ma all’improvviso tutto sembra essere cambiato. La storia d’amore tra Daniele e Oriana sembrerebbe essere giunta al termine e a dare la conferma è stata proprio l’influencer venezuelana che su Twitter è scoppiata in lacrime.

Oriana conferma la fine della storia d’amore con Daniele

Per diversi giorni sul web si è parlato di una presunta crisi nel rapporto tra Oriana e Daniele, ed ecco che nelle scorse ore a confermare la notizia è stata proprio la seconda classificata del GF Vip 7. Oriana, che è sempre molto attiva sui social, è intervenuta in lacrime su Twitter per fare una richiesta ai fan. “Non sto bene. Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore”, queste esattamente le sue parole. Ma, qual è stato il motivo che ha portato alla rottura? Stando a quanto emerso da alcuni rumors i motivi sarebbero legati a frequenti litigi a causa di gelosia, reciproche accuse, segreti non svelati e comportamenti social particolarmente ambigui. Ovviamente occorre chiarire che si tratta di rumors e di nulla di certo, per cui per sapere come stanno realmente le cose bisognerà attendere che siano i diretti interessati a fare un po’ di chiarezza.