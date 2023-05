Uomini e Donne, la rottura tra Carlo Alberto e Nicole scatena i social e non solo | Le pillole de La Velenosa

Ieri vi ho raccontato che Carlo Alberto Mancini ha fatto una diretta in lacrime dicendo che la tronista Nicole Santinelli lo ha lasciato. Fra le cause sicuramente la lontananza. Ora posso aggiungere che per fortuna è intervenuta anche Nicole, e speriamo che questo trash continui. Nicole ha fatto degli audio, francamente non capisco perché non si sia mostrata mentre parlava, ma va bene così, il suo trono è strato cringe, il suo post trono deve continuare ad esserlo. Ma Ecco cos’ha detto la tronista:

“Ciao a tutti, con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri dopo un momento così difficile per me, dopo neanche 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi. Piuttosto vista la buona fede con la quale ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme . Anche se sono stata io a prendere questa decisione, l’ho fatto per tutti e due perché nel modo in cui vedo l’amore, nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun’altro. Uscendo da quel programma insieme, vivendo insieme giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa. Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere, portando avanti una storia senza futuro. A proposito di futuro in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea Quello che ho provato e ho pensato con lui nel programma non posso negarlo. Ringrazio anche tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo”.

Ora spiegatemi cosa c’entrava tirare in ballo Andrea Foriglio. l’altro suo corteggiatore? Allora avevano ragione quelli che hanno sempre parlato di un’intesa speciale tra loro. Cioè Carlo ha ancora le lacrime che gli bagnano il viso e lei fa intendere cose su Andrea? Ok ci sta tutto allora che Roberta Di Padua, dama del trono over con cui Nicole si è molto scontrata in trasmissione, gongoli e dica di aver sempre avuto ragione. Ovviamente non potevamo mancare anche le sue storie Instagram, in cui dice la sua:

“Grazie per i tantissimi messaggi che mi avete mandato. La cosa bella di tutti questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase “Alla fine come sempre avevi ragione tu”. Io ho ragione non perché sono la più brava o la più intelligente, assolutamente no, ma semplicemente perché ho perso tanti di quei pali nella vita che quando c’è qualcosa che non va le persone le capisci subito, io le fiuto da lontano. Non è stato difficile è stato proprio al primo sguardo. Per me non è stata una novità era solo una questione di tempo perché io nella vita sono una che non ha mai fretta. Io aspetto perché tanto so che poi tutto torna. Nella vita si fanno tantissimi errori e io ne ho fatti tanti però ho sempre chiesto scusa. Ci ho messo la faccia sempre, non mi sono mai fatta difendere da nessuno, ne mi sono nascosta dietro un audio. La cosa che mi fa più sorridere è che tutto questo arriva dopo una ospitata TV, una copertina , dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa 10 giorni fa e un piccolo gossip. Questo mi fa molto sorridere. In ultima analisi aggiungerei che non è finita qua, se il mio sesto senso non sbaglia ne vedremo delle belle”.

Ma io adoro!!! Speriamo non smettano mai!

A favore di Nicole però si è schierata un’altra dama del trono over, Aurora Tropea, che non può vedere Roberta Di Padua e non ha perso occasione per lanciare gustose frecciatine:

“Vi rispondo perché state facendo tante domande. Io continuerò a mettere la faccia su Nicole, perché è una ragazza sensibile e dolcissima. Ha fatto bene. Meglio adesso che poi. Ci ha provato, non è scattato quel grande sentimento che sicuramente Carlo aveva di più. Mi dispiace perché ero affezionata a entrambi i ragazzi. Li trovo tutti e due dei bravi e dolcissimi ragazzi ma non per questo dovete dire che era una falsa ed è stata lì per la visibilità.

Nicole non ha bisogno di visibilità. Nicole è una ragazza pulita, trasparente, ha il suo lavoro, ama gli animali, ha la sua vita. È una persona molto riservata, quindi non do ragione assolutamente a Roberta. Non gliela darò mai, ma non per la poca stima che ho per quella donna. Ma proprio perché è lei che ha bisogno di visibilità e non certo Nicole. Quindi Nicole, evviva il lupo, ci hai provato, pazienza.

Ad aver bisogno di visibilità non siamo né io né Nicole, mettetevelo in testa. Io vivo della mia vita, del mio negozietto. Se mi esce qualcosa in più ben venga. Mi devo pagare l’affitto di casa, del negozio, da mangiare per gli animali. Se posso, do qualcosa in più al rifugio degli animali. Nicole uguale. Vive della sua vita, della sua famiglia. Ha il suo lavoro, i suoi animali. Chi ha bisogno di pubblicità e di aumentare i follower non siamo di certo noi. Ma altre persone che nemmeno nomino che mi danno fastidio solo a nominarle. Pubblicizzano i brand, i vestiti, gli occhiali. La mattina si svegliano, il bibitone, la barrettina, quelli hanno bisogno di visibilità. Per pubblicizzare perché hanno bisogno di più soldi. Non certo noi che siamo delle persone vere”

Per ora il capitolo si chiude qui, ma sono certa che la stagione non è finita

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti