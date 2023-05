Ilary Blasi, qual è il cachet per L’Isola dei Famosi 2023?

La ormai nota nota presentatrice televisiva e showgirl Ilary Blasi è sempre stata nel mondo dello spettacolo, sin da giovanissima. A soli 3 anni, infatti, fa la sua apparizione nello spot dell’Olio Cuore insieme a Mariangela Melato.

Dopo varie parti in campagne pubblicitarie e apparizioni sul grande schermo, Ilary Blasi trova la sua notorietà nel 2001, quando debutta come “letterina” nel famoso programma Passaparola condotto da Gerry Scotti, insieme a tante altre ragazze (Silvia Toffanin, Alessia Fabiani, Alessia Ventura, Ludmilla Radchenko ecc.) che avrebbero saputo sfruttare quel palcoscenico come trampolino di lancio per una carriera televisiva.

La sua vera consacrazione come showgirl, però, arriva con la conduzione de Le Iene, il programma in onda su Italia 1, dal 15 gennaio 2007. Da quel momento non è stata più solo “la moglie di Totti”, sposato un paio di anni prima, ma ha cominciato ad assumere una sua identità personale agli occhi degli italiani.

La storia con Totti sappiamo tutti come è finita (vista anche la copertura mediatica del caso), ma la conduttrice italiana non ha smesso certo di lavorare nel mondo della televisione e il problema dopo la separazione con l’ex capitano della Roma non sarà il denaro. Oltre ai 12.500 euro al mese che Totti dovrà sborsare alla conduttrice per il mantenimento dei figli, le ultime indiscrezioni vorrebbero infatti che il cachet percepito da Ilary Blasi per la conduzione del programma L’Isola dei Famosi ammonti a ben 50.000 euro a puntata. La cifra, moltiplicata per il numero di puntate (dieci), ci porta a stimare un guadagno totale di 500.000 euro. Non male, non c’è che dire.

In realtà sulle cifre non c’è piena concordanza sulla cifra tra le varie fonti online: la succitata è la stima di Money.it, andando a vedere viceversa la cifra paventata qualche settimana fa ormai da Ivan Rota, penna di Dagospia, Ilary avrebbe firmato un contratto da 30.000 euro a puntata (300mila euro complessivi).