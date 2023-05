Uomini e Donne, anche tra Nicole e Carlo è già finita | Le pillole de La Velenosa

Diciamo che i troni di Luca Daffrè e Nicole Santinelli nell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne non avevano entusiasmato molto. A Luca palesemente non interessava nessuna delle sue corteggiatrici ma non si sa come mai ha deciso di scegliere comunque. La sua è stata la scelta più rapida che ci sia mai stata a Uomini e Donne: in due minuti ha scelto Alessandra ed è stato fatto uscire. Tra loro ovviamente è finita subito: nel complesso si sono visti 8 ore in 10 giorni e non sono riusciti neanche a fare l’intervista di coppia a Verissimo. Dopo due giorni in cui ci hanno sfamato facendosi storie Instagram uno contro l’altra, sono ormai un vago ricordo. Nicole e Carlo invece a Verissimo ci sono andati e sembravano innamoratissimi, lui le ha fatto una dichiarazione d’amore che ha anche commosso la Toffanin e hanno detto di voler andare a convivere. Peccato che ieri il buon Carlo ha fatto una diretta Instagram in lacrime dicendo che la Santinelli lo ha lasciato. Ha capito che non è l’uomo adatto a lei e in più la distanza ha influito negativamente. Io la diretta di Carlo l’ho trovata una delle cose più cringe che abbia mai visto, ma comunque grazie perché con ste cose ci vado a nozze.

Ma ecco cosa ha detto Carlo:

“Io le avevo promesso che l’avrei amata, rispettata e l’avrei fatta sentire amata. Sono fiero di aver sempre trattato le donne con gentilezza, rispetto e galanteria. Magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono così. Sono uno dà certezze e l’ho sempre detto e non è una sorpresa.

Voglio difendere lei. Non è una frase fatta, ma è unica e speciale. Non attaccatela, vi prego, non datele contro. Lei è stata onesta e sincera. Fatelo per me in questo momento difficile. La voglio proteggere anche in questa occasione. Lei è stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento.

Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire.

Verissimo è stato veramente emozionante. È stato un momento che non dimenticherò mai anche se non ha funzionato ed anzi la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti generando in me un sentimento così forte”.

E se Nicole non ha replicato, delle reazioni a questa diretta ci sono state. Per primo è intervenuto Marco, cugino della tronista che ha fatto notare a Carlo quanto fosse singolare sganciare la bomba su Instagram anziché prendersi un momento per digerire la cosa:

“Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social?

Io ti sono stato vicino e tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male. Poi vedendoti subito su Instagram… se stai così male ti metti a parlare dopo un’ora su Instagram?”.

Poi sul suo profilo Instagram l’ex corteggiatore della Santinelli Cristian Di Carlo ha lanciato una frecciatina a Carlo

“Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi“

Infine non poteva non arrivare un segnale da Roberta Di Padua, dama del trono over, con la quale Nicole si è molto scontrata. Per Roberta alla tronista è sempre piaciuto l’altro corteggiatore, ovvero Andrea. Avrebbe scelto Carlo solo per paura di prendersi un no da Andrea. La Di Padua visti i tanti commenti sui social in cui si diceva che alla fine ha sempre avuto ragione ha risposto semplicemente cosi

“Vi sto leggendo… Vi amo!”.

Io quello che posso dire è che anche per me a Nicole di Carlo non interessasse molto. Trovo assurdo dire a Verissimo di voler convivere e poi dopo una settimana dire di aver capito che non era l’uomo per lei. Ma dai su… Detto questo speriamo continuino, io amo questo trash, lo sapete.

