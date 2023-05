Beckett è basato su una storia vera? Come finisce il film thriller?

Il film “Beckett” è una pellicola thriller del 2021, diretta da Ferdinando Cito Filomarino e scritta da Kevin A. Rice. Essendo una storia molto particolare ed avvincente, molti si domandano se si tratti o meno di una storia vera, ecco perché di seguito ti diamo qualche chicca sulla pellicola.

Beckett, film tratto da una storia vera?

Sebbene il film sia ambientato in contesti reali, come la Grecia contemporanea, la trama in sé non è basata su una storia vera. Si tratta di una creazione di finzione, come si evince anche dai titoli di coda riportati al termine della pellicola.

La trama

Quanto alla trama e al finale del film, ecco una breve sinossi senza rivelare troppi dettagli:

Il protagonista del film è Beckett, interpretato da John David Washington. Durante una vacanza in Grecia con la sua fidanzata April, interpretata da Alicia Vikander, Beckett si ritrova coinvolto in un incidente. Quello che però sembrava un banale e spiacevole episodio diventa qualcosa di molto più grande. E infatti Beckett si ritrova coinvolto in quello che sembra essere un complotto dietro di esso e si trova inseguito da gente e da forze misteriose quasi a caso.

Il film si sviluppa come un thriller ad alta tensione in cui Beckett tenta di fuggire e scoprire la verità dietro gli eventi che si stanno svolgendo attorno a lui.

Come finisce il film?

Senza rivelare troppi dettagli sul finale, possiamo dire che il film raggiunge un climax emozionante e ha una conclusione che risolve i misteri principali della trama.

Nelle scene finali della pellicola, vedremo il protagonista riuscire a scoprire il nome di chi ha causato la morte della sua fidanzata April.

Nel continuare a evitare le forze di sicurezza e a cercare risposte, il giovane si avvicina sempre di più alla verità. Scopre che una figura politica di alto livello è coinvolta nel complotto e decide di mettere a repentaglio la sua vita per rivelare tutto.

Alla fine, Beckett si scontra con l’uomo responsabile dell’organizzazione segreta e della morte di April. In un violento confronto, Beckett riesce a sopravvivere e a consegnare delle prove che rivelano il coinvolgimento dell’organizzazione e del politico corrotto.

Il film si conclude con Beckett che, ferito ma sopravvissuto, si reca presso un’ambasciata per ottenere aiuto e protezione.